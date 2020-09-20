İBB’nin eğitim desteğine 3 günde 68 bin başvuru

15 Eylül’de kayıt almaya başlayan İBB’ye, ilk 3 günde yaklaşık 68 bin öğrenci başvurdu. Başvuruların yüzde 77’si mobil cihazlardan yapıldı. Kayıtlar, 14 Ekim’de son bulacak, sonuçlar ise Kasım’da açıklanacak. Toplam 30 bin öğrenci, yıllık 3 bin 200 lira yardım alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Genç Üniversiteli” programı kapsamında 25 yaş altındaki öğrencilere verdiği desteği sürdürüyor. “İstanbul’u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak istiyoruz” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla 15 Eylül’de başlatılan üniversitelilere yönelik programa, ilk 3 günde yaklaşık 68 bin başvuru yapıldı.

KADIN ÖĞRENCİLER DAHA İLGİLİ

Başvuruların çoğu kadın öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Erkek öğrencilerin başvuru sayısı ise ilk 3 günde 32 bin 586’yı buldu. Bu yıl da, geçen yıl olduğu gibi 30 bin öğrenci yardımdan yararlanacak. Öğrenci başına yıllık 3 bin 200 lira verilecek. Başvuru için son tarih 14 Ekim. Üniversite öğrencilerine yapılacak eğitim yardımının sonuçları Kasım ayında açıklanacak.

ÖĞRENCİLER CEPTEN BAŞVURUYOR

Başvurular sırasında ortaya çıkan veriler, gençlerin teknoloji kullanımındaki başarısını bir kez daha teyit etti. Başvuruların yüzde 77’si mobil cihazlardan yapıldı. Süreç ile ilgili İBB Beyaz Masa, tek bir şikâyet almadı, konu hakkında bilgi isteminde bulunulmadı. Öğrencilerin, internet üzerinden başvurularını sorunsuzca gerçekleştirdiği saptandı.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ NELER?

İBB’nin şeffaflık ilkesine bağlı olarak yapılacak yardımlarda süreç “Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri”ne göre işliyor. Bu ölçütlere göre; ebeveyn vefat/boşanma durumu, öğrencinin engellilik durumu, ailedeki engelli durumu, ailedeki kişi sayısı, ailedeki öğrenci sayısı ve ailenin geliri temel alınıyor. Kadın ve erkek öğrenciler için eşitlik dengesi gözetilirken eğitim yardımından kendisi ya da ailesi İstanbul’da ikamet eden öğrenciler faydalanıyor. Yardım, üniversite eğitimine devlet okulunda devam eden ya da özel okulda yüzde 100 burslu okuyan öğrencilere yapılıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

İBB’nin eğitim yardımına başvurular, pandemi süreci nedeniyle internet üzerinden yapılıyor. Evraklar da çevrimiçi kanalla teslim ediliyor. Üniversiteliler, “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresindeki formu doldurup, istenen belgeleri aynı adres üzerinden sunuyorlar. Başvuru şartları ise; T.C. vatandaşı olmak, öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi; anne-baba vefat durumunda yine yakınının İstanbul'da ikamet etmesi, ön lisans veya lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu öğrenci olmak, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

HANGİ BELGELER TESLİM EDİLİYOR?

İBB eğitim yardımı için gerekli olan belgeler şu şekilde;

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Sabıka kaydı/Disiplin cezası almadığına dair belge.

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler (Sadece aktif olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran ya da Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan kardeşler öğrenci sayılmıyor.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi.

Öğrencinin kendisi ve ailesi için ikametgâh belgesi.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge. Başvuru sürecindeki tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülüyor.

KİMLER BAŞVURU YAPAMIYOR?

Eğitim yardımından Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, uzaktan eğitim alanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuramıyor.