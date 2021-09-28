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İBB'den üniversite öğrencilerine 3 bin 200 liralık destek
İBB Sözcüsü Ongun "İBB, bu yıl da ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine 3200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular 5 Ekim’de başlıyor. Web sayfamızdan takip edebilirsiniz" paylaşımında bulundu
Eğitim 28.09.2021, 21:25 28.09.2021, 21:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine 3 bin 200 liralık eğitim desteği sağlayacağını duyurdu.
Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB, bu yıl da ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine 3200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular 5 Ekim’de başlıyor. Web sayfamızdan takip edebilirsiniz" dedi.
İBB, bu yıl da ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine 3200 TL eğitim desteği sağlayacak.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 28, 2021
Başvurular 5 Ekim’de başlıyor.
Web sayfamızdan takip edebilirsiniz;https://t.co/RqzfTvOPJO