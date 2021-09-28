İBB'den üniversite öğrencilerine 3 bin 200 liralık destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine 3 bin 200 liralık eğitim desteği sağlayacağını duyurdu.

Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB, bu yıl da ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine 3200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular 5 Ekim’de başlıyor. Web sayfamızdan takip edebilirsiniz" dedi.