Hüseyin Yücel: “Aşısını olmayan öğretmenle ya da personelimizle maalesef yollarımızı ayırmak durumundayız”

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi tüm Türkiye’deki okul yöneticileriyle bir araya gelen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji çalışanlarının yüzde 97’sinin aşı olduklarını ifade etti. Yücel, aşı olmak istemeyen çalışanlarına ise saygısının sonsuz olduğunu ancak aşı olmayan kimseyi okullarında çocukların sağlığı için çalıştıramayacaklarını da açıkladı.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi tüm Türkiye’deki okul yöneticileriyle bir araya geldi. 63 ilde 144 kampüslerinin olduğunu ve yaklaşık 7 Bin kişinin okullarında istihdam edildiğini söylerken, kurumlarında aşı olan personel sayısını da açıkladı. Yücel “İş yeri hekimimizden güzel bir haber aldım, Bahçeşehir Koleji çalışanlarının yüzde 97’si aşısını olmuş. Olmayan çalışma arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı ise gebelik ya da farklı sağlık nedenleriyle aşılarını ertelemişler. Okullarımız açılana kadar onlar da aşılarını olarak aramızda olacaklar” dedi.

“Okulları açmanın tek yolu aşı olmaktır”

Hüseyin Yücel aşı olmak istemeyen çalışanlarına ise saygısının sonsuz olduğunu ifade ederken aşı olmayan kimseyi okullarında çocukların sağlığı için çalıştıramayacaklarını açıkladı. Yücel ayrıca, “Aşı olmak istemeyen personelimize saygımız sonsuz. Ancak, yok ben aşıya inanmıyorum, yok bize çip takacaklar diyen ve aşısını olmayan personeli, öğretmeni, hangi birimde çalışırsa çalışsın sınıflarımıza, okullarımıza almamız mümkün değil, onlarla yollarımızı maalesef ayırmak zorundayız. Eğitim kurumu ve eğitimci olmanın sorumluğuyla, velilerimizin de aşısını olarak ülkemizde okul zillerinin tekrar çalmasına katkı sağlayacağınızdan şüphemiz yok” diyerek okulları açmanın tek yolunun aşı olduğunu ve bir senenin daha kayıp edilemeyeceğini vurguladı.