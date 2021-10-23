Horizon Eğitim Grubu'ndan Kosova’ya eğitim yatırımları

“Mehmet Gültekin’den Kosova’ya iadeyi ziyaret”

Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin, Kosova’nın başkenti Priştine’de Miili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova Milli Eğitim Bakanı Arberie Nagavci, Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile bir araya geldi.

Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin; Priştine’de Miili Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kosova Milli Eğitim Bakanı Arberie Nagavci ile birlikte...

Priştine’deki Türkçe ve Arnavutça eğitim veren Elena Gjika İlkokulunda imzalanan protokelle, okulun tüm dijital altyapısı, robotik kodlamadan animasyon ve dijital içerik geliştirmeye kadar, tüm laboratuvarların kurulması sağlanacak.

Eğitimde Kosova ile iş birliği yapmaktan ve yeni açılımlara yol almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğer uygun görürseniz 185 bilim ve sanat merkezimizdeki her bir güçlü alan ile ilgili laboratuvarları bu okulumuzda kurabiliriz. Kosova'daki farklı şehirlerdeki öğrencilere de buraya gelip bu eğitimleri almayla ilgili imkan sunulabilir." diye konuştu.

Kosova Milli Eğitim BakanıArberie Nagavci de hangi dilde eğitim gördüklerini gözetmeksizin tüm topluluklara eşit hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Nagavci, "Kosova Cumhuriyeti Hükümeti olarak tüm vatandaşlara eşit fırsatlar sağlamakla ilgileniyoruz ve kararlıyız. Tüm toplulukların çocuklarına eşit fırsatlar sağlamak için bu yıl ilk kez tüm ders kitaplarını tüm toplulukların dillerine tercüme ettirdik ve her iki ülkeye de fayda sağlayacak öğretmenlerin teknoloji, yüksek öğrenim gibi alanlarda mesleki gelişimlerinde deneyim alışverişini sağlayan ortak bir anlaşmayı, imzalanmasıyla resmileştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin ise yaptığı konuşmada iki ülke arasında bu önemli işbirliğinde yer almaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve bundan sonra da gerçekleştirilecek projelerde yer almaktan mutlu olacağını dile getirdi.