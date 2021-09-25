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Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin: "Kosova ile eğitim alanındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz."

Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin, Kosova Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Arberie Nagavci, Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, TC Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Dalkıran ve Kosova Eğitim Müşaviri Şerafettin Turhan’ı Tarabya İngiliz Okulları yerleşkesinde ağırladı.

Eğitim 25.09.2021, 21:12
Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin: "Kosova ile eğitim alanındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz."

Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Gültekin, Kosova ile Türkiye arasında ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağları temelinde güçlü ilişkiler olduğunu ifade ederek, iki dost ve kardeş ülke arasındaki birlikteliğin geleceğe daha güçlü bir şekilde taşınması temennisinde bulundu. 


Son derece sıcak karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kosova Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Arberie Nagavci ise Dünya insanı yetiştirmek sloganıyla yola çıkan Horizon Eğitim grubunun elde ettiği başarılardan dolayı kurucu Mehmet Gültekin’i tebrik etti. Nagavci, iki ülke arasında eğitim alanında yapılacak projelerin her iki ülke için de önemli olduğunu vurguladı.

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