banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!
Yunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!
Polisin tavrı eleştirilmişti, valilikten açıklama geldi...
Polisin tavrı eleştirilmişti, valilikten açıklama geldi...
Kira gelirlerinin beyanında son gün 31 Mart
Kira gelirlerinin beyanında son gün 31 Mart
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!

Hâkim ve savcılara ‘yabancı dil’ ve ‘yüksek lisans’ fırsatı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) imzalanan çifte protokol; Samsun’da görevli hâkimler ve cumhuriyet savcıları ile hâkim ve savcı adaylarının, üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim görmelerine ve de yabancı dil eğitimi almalarına kapı aralayacak.

Eğitim 16.03.2021, 15:37
1
Hâkim ve savcılara ‘yabancı dil’ ve ‘yüksek lisans’ fırsatı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) imzalanan çifte protokol; Samsun’da görevli hâkimler ve cumhuriyet savcıları ile hâkim ve savcı adaylarının, üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim görmelerine ve de yabancı dil eğitimi almalarına kapı aralayacak.

Samsun’da görevli hâkimler ve cumhuriyet savcıları ile hâkim ve savcı adaylarını yakından ilgilendiren lisansüstü ve yabancı dil eğitimine yönelik proje, OMÜ ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hazırlanan protokolle hayata geçecek.

Bu çerçevede OMÜ Senato Salonu’nda yapılan protokol törenine; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Başsavcı Vekili Adem Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız katıldı.

Başsavcısı Kılıç: “Bizler için gerçekten önemli bir gelişme”

Söz konusu protokol Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından imzalanırken her iki kurumun yöneticileri protokole dair beklenti ve hedeflerini dile getirdi. İlk olarak söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, “Bu protokol bizler için gerçekten önemli bir gelişme zira meslektaşlarımızın yüksek lisans yapmaları, İngilizceleri ile diğer yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri suretiyle mesleki donanımlarını yükseltmelerini gözetiyor. Samsun Adliyesi’nde görev yapanların çoğunluğu genç meslektaşlarımızdan oluşuyor. Ümit ediyoruz ki bu protokol, meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine fırsat ve imkân sağlar. Bu anlamda teklifimizi kabul eden Sayın Rektörümüze, meslektaşlarım adına sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Protokolün güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Ünal: “Kurumlar arasındaki iş birliğinin önümüzde dönemde başka alanlara sirayet etmesini planlıyoruz”

Ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç’a teşekkür ederek, “Sayın Başsavcımızın açtığı ufukla bu protokolü imzaladık. Her iki kurum arasındaki iş birliğini en üst düzeyde sürdürmek arzusundayız. Bu çerçevede nitelikli insan istihdamı ve personelimizin gelişimine katkı sağlayacak eğitimlerle kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlenmesini ve bunun önümüzdeki süreçte başka alanlara da sirayet etmesini planlıyoruz. Protokollerden biri yabancı dil eğitimiyle ilgili ve malumunuz, yabancı dil eğitimi son derece önem arz ediyor. Üniversitemizin bu noktadaki alt yapısı ile öğretim elemanlarımızın performansını göstermesi suretiyle bizler elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Yaşadığımız dünyanın küresel bir köye dönüşmesiyle yabancı dil ve dil eğitimi oldukça önemli bir hâle geldi çünkü her yerde her dil kullanılabiliyor. En azından iletişimin kurulduğu bir araç olarak dilin öğrenilmesi ve geliştirilmesi; hem kişisel gelişim açısından hem de hizmetlerin daha nitelikli olması bakımından da büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Eğitimler sayesinde verilen hizmetler daha sağlıklı, daha nitelikli ve daha hızlı olacaktır”

Konuşmasında diğer protokolden de bahseden Rektör Ünal, bu protokolün de hukukçulara tezsiz yüksek lisans yapma olanağı sunduğuna işaret ederek, “Hukukçularımızın nitelikli eğitimi açısından mevcut bütün olanaklarımızı kullanacağız. Hatta ihtiyaç duyulması hâlinde dışarıdan destek alınması suretiyle yani seminer, panel vb. akademik etkinlikler yoluyla düşündüğümüz üst düzey eğitimi öngörüyoruz. Protokol kapsamında bir tezsiz yüksek lisans yapılacak ama bu dönemdeki bitirme ödevini oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda söz konusu eğitimlerin; en azından literatürü tarama, bunların içerisinden bir sonuç çıkarma ve nihayetinde de akademik bir metin yazabilme becerisini kazandıracağına inanıyoruz. Dolayısıyla verilen hizmetler de daha sağlıklı, daha nitelikli ve daha hızlı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

ALES şartı yok ve yüzde 50 indirim yapılacak

Eğitim alacak adaylarda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve benzeri şartlar aramayacaklarına dikkat çeken Rektör Ünal, adayın hukuk lisans mezunu olmasının yeterli olacağını ve eğitimler için yüzde 50 indirim uygulanacağını kaydetti.

Böyle bir protokolü imzaladıkları için son derece mutlu ve gelecek açısından ümitli olduklarını vurgulayan Rektör Ünal, “OMÜ’nün kendi havzasına verebileceği en büyük katkılardan biri imzaladığımız bu protokollerdi. Böyle bir taleple buna vesile olduğunuz için hem size hem de şahsınızda çalışma arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum” sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

İmzalarla resmiyet kazanan lisansüstü programlara ilişkin protokolde, tezsiz yüksek lisans eğitiminde hâkim ve savcılar ile hâkim ve savcı adayları için asgari kontenjan sayısı 20 olarak belirlendi. Tezsiz yüksek lisans programına kaydolacak adaylar için ALES, yabancı dil ve lisans not ortalaması vb. şartlar aranmayacak. Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 ulusal kredi ve 60 Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nden (AKTS) az olmamak koşulu ile en az 10 ders ile dönem projesinden oluşuyor. Yüksek lisansla ilgili protokolün yürürlük süresi 4 yıl olarak belirlendi.

Diğer protokolle de hâkimler ve savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi için OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda belirlenen kontenjan dâhilinde mesai saatleri dışında uzaktan eğitim teknolojileri de kullanılarak yabancı dil eğitimi almaları planlanıyor. Yabancı dil eğitimi alabilmeleri için adayların hâkim, cumhuriyet savcısı veya hâkim ve savcı adayı olması gerekiyor. Diğer konularda başvuruda aranacak şartlar; 2547 sayılı Kanun, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun işleyişine dair yönetmelik ve uygulama esaslarına ve tarafların anlaşmalarına göre belirlenecek. Yabancı dil eğitimiyle ilgili protokol 2 yıl geçerli olacak.
Yorumlar (0)
banner422
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20