Hızlı yükselişiyle dikkat çekiyordu, kapılarını basına açtı

SİVAS (İHA) – Bu yıl ilk lisans öğrencilerini almasına rağmen kısa sürede ortaya koyduğu bilimsel başarılar ile adından söz ettiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kapılarını basına açtı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2018 yılında açılan ve rektör ataması yapılan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl ilk lisans öğrencilerini almasına rağmen kısa sürede aldığı mesafe ile adından söz ettirdi. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonunda aldığı lisansüstü öğrencilerle faaliyetlerine başlayan üniversite, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul’un girişimleriyle; ASELSAN, ROKETSAN, TAİ, HAVELSAN gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek savunma sanayisi teknolojileri üzerinde ihtisaslaştı. Bünyesinde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerini bulunduran üniversite, Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy’ün başkanlığında 2 bin 500 genotip üzerinde yapılan çalışmalarda kuraklık ve hastalıklara dirençli bakliyat tohumları geliştirmeyi başardı. Karaköy ve ekibi bu çalışmaları ile dünyada adından söz ettirdi.

Kısa sürede büyüdü

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye’nin en genç üniversitelerinden birisi olmasına rağmen çok kısa sürede; 3 fakülte, 2 yerleşke, 1 yüksekokul, 1 enstitü, 115 akademisyen, 105 idari personel, 118 lisans öğrencisi, 182 lisansüstü öğrenci, 20 laboratuvara sahip olup 17 uluslararası anlaşma ve 184 etkinliğe imza attı. Bu yıl ilk lisans öğrencileri alan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye sıralamasında ilk 24 bine girmeyi başaran öğrenciler tarafından tercih edildi. Üniversitede lisansüstü tüm bölümlerde yüzde 100 İngilizce eğitim veriliyor.

Köklü üniversiteleri geride bıraktı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, akademik personel başına düşen bilimsel makale çalışmalarında birçok köklü üniversiteyi geride bırakmayı başardı. 2022 yılının ilk 10 ayında WOS verilerine göre akademik personel başına düşen yayın sayısı 1.31, scopus verilerine göre 1.63, TR dizin verilerine göre ise 0,15 oldu. YÖKAK gösterge değerleri raporuna göre ise bu oran 2000 yılında 2.091, 2001 yılında ise 1.7 olarak açıklandı.

Ses hızının üzerine çıkıldı

Savunma sanayisi alanında ihtisaslaşan üniversite, geliştirdiği İHA teknolojileri, yazılımları ve havacılık alanında geliştirdiği ilklerle de dikkat çekerken, bugün düzenlenen bir etkinlikle kapılarını basın mensuplarına açtı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve diğer akademik ve idari yetkililer basın mensuplarına üniversitenin birimlerini gezdirip devam etmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de sadece iki üniversitede bulunan ses üstü rüzgar tünelinin çalışması uygulamalı olarak gösterildi. Jet motoru çalıştırılarak ses hızının üzerine çıkıldı. Geliştirilen dron teknolojileri, hava savunma sistemleri, geliştirilmiş metaller ve bitkiler hakkında deneysel anlatımlar yapılarak laboratuvar çalışmaları anlatıldı.

Rektör Kul, gezinin ardından üniversitenin kuruluşundan günümüze kadar geçen zaman dilimindeki gelişmeleri sırasıyla anlattı.