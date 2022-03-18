“Hızlı okuma becerisi sınav başarısını doğrudan etkiliyor”

İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, katılımcılara hızlı okuma tekniklerinin temel prensipleri anlatılarak, uygulamalı olarak süreci yürütmeleri hedeflenen ‘Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi’ sona erdi. Hızlı okuma becerilerinin sınav başarılarını etkilediğini söyleyen eğitmen Ferhat Şahin, “Sınavlardaki süre sorununun çözümüne de yardımcı oluyor” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde 2 gün boyunca “Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi’ verildi. Öğretmenlere verilen “Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri” ile kurumlarındaki öğrencilerin de hızlı okuma tekniklerini öğrenmeleri ve öğrendiklerini hayata geçirerek sınava hazırlık sürecinde başarılarına katkı sağlamaları amaçlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hızlı okuma teknikleri eğitmeni Ferhat Şahin, “Öğrencilerin okuma hızlarını ortalama yüzde 300’e kadar artırabilmelerini sağlayan bu teknik, sınavlardaki başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri olan süre sorununun çözümüne de yardımcı oluyor” dedi.

‘Eğitimler devam edecek’

Yıl boyunca farklı iş birlikleri çerçevesinde eğitimlerin gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirten Şahin, öğretmen ve öğrencilere hızlı okuma becerisi kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek olan eğitim programlarının Mart ayı takvimi ise şöyle;

23-24 Mart Büyükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi

28-29 Mart Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi