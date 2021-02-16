Hibrit eğitim ne demek?

Üniversite öğrencileri son zamanlarda eğitim şekilleri hakkında meraklanıyor. En son YÖK tarafından yayımlanan ankete katılan üniversite öğrencileri, Bahar Dönemi'nin uzaktan eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim mi olacağını öğrenmek istiyordu. Son dakika haberleri arasında ise Bilim Kurulu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın açıklamaları kapsamında üniversitelerdeki eğitime ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için bazı üniversitelerde hibrit (karma) eğitim modeli kararı alındığı bildirildi.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR, NE DEMEK?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.