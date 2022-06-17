Heyecan dorukta! 'Üniversite sınavına artık saatler kaldı'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye artık saatler kaldı. Zorlu bir süreçten geçen üniversite adayı gençler, tüm yıl üniversiteye girmenin hayaliyle çok çalışıp ter döktü. Yaklaşık 3 milyon aday 18-19 Haziran'da hayalindeki üniversite için yarışacak. Peki son günler nasıl geçirilmeli?

Öğrencilerin sınavlardaki başarısında etkili olan faktörleri bilgi düzeyi, psikolojik ve fiziksel bakımdan hazırlık olma şeklinde sınıflanabileceğini belirten Eğitim Danışmanı, Akademisyen-Yazar Ecehan Ersöz “Son günleri bilgi seviyesi anlamında eksiklerin tamamlanması, mümkün olduğunca tekrar yapılması ve sınav kondisyonunu artırmak için soru çözümü ile geçirmek önemli. Fakat bunun çok aşırı yoğunlaşmadan, dinlenmeye ve kendine zaman ayırarak yapılması gerekiyor” dedi.

Sınav gününde ve sınav sırasında da öğrencilerin akıllarında tutmaları gereken bazı noktalar olduğunu dile getiren Ersöz, dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Bunlar en az sınava hazırlanmak kadar önemli. Belli bir seviyede heyecan tabiki normal. Fakat strese yol açan olumsuz düşünceleri susturmak, son derece stratejik bir öneme sahip. Zihnin enerjisini tüketecek ve onu yorgun düşürecek 'Şu konuya bakmadım, onu bilmiyorum' gibi iç konuşmalar yapılmamalı. Yine sınav sırasında zaman yönetimi çok önemli. Bilinmeyen ya da emin olunmayan sorularda ısrarcı olmak ne yazık ki hem zaman hem de motivasyon kaybı yaratır. Sınava ayrılan sürenin verimli bir şekilde kullanılmasını ve süre azaldıkça vazgeçmeden, pes etmeden çözmeye devam edilmesini öneriyorum. Son saniyeye kadar hakkınızı en iyi şekilde kullanmalısınız. Sınav mottonuz, 'Hak ettim, başaracağım' olsun. Sınavda tüm öğrencilerimize büyük şans diliyorum."

Sınava saatler kala siyasiler üniversite adaylarına başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

Sevgili öğrencilerimiz… Tatilin dinlenmeyle birlikte yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu da lütfen unutmayın. Tatilin sevincini doyasıya yaşarken kitaptan, okumaktan, araştırmaktan asla vazgeçmeyin.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN:

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla YKS adaylarına başarılar diledi. İşte o mesajı ve sınava dair dikkat edilmesi gereken detaylar... Sevgili Gençler, Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum.

İAÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN:

Geleceğimizin Teminatı Sevgili Gençler; Yarın başlayacak olan YKS ile hedeflerinize ulaşacağınıza ve sınavı başarıyla geçeceğinize yürekten inanıyoruz. Sizler bizim gönül şampiyonumuzsunuz. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız için dualarımız ve kalbimiz sizinle...

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET MAHALLESİ MUHTARI DURSUN AYYILDIZ:

2021-2022 eğitim, öğretim yılını tamamlama heyecanını yaşayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla.



Üniversite sınavı sırasında tüm emeklerinin karşılığını almak için ter döken adayların rahat ve verimli bir sınav sürecinden geçmesi için okul önlerinde herkes kendi çocuğu sınavdaymış bilincinde olmalı, ses yapmamalı. Sürücülerimizin de korna çalmaması onların dikkatleri için oldukça önemli. Ekovitrin Medya Grubu olarak üniversite sınavına girecek tüm adaylara başarılar diliyoruz.