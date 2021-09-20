banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

“Her öğrenci istediği bölümü kolayca okuyabilir"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihleri 20 Eylül’de başlıyor ve 23 Eylül’de sona eriyor. Abdülkadir Gayretli, “Her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkanları ile kolayca okuyabiliyor” dedi.

Eğitim 20.09.2021, 12:15
“Her öğrenci istediği bölümü kolayca okuyabilir"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihleri 20 Eylül’de başlıyor ve 23 Eylül’de sona eriyor. Abdülkadir Gayretli, “Her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkanları ile kolayca okuyabiliyor” dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme başvurularının 20-23 Eylül tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirildi. Ek yerleştirmeler de bu kontenjanlar esas alınarak yapılacak.

Öğrencilerin ek yerleştirmede istemedikleri bölümlere yerleştiği takdirde endişe duymaması gerektiğini söyleyen Abdülkadir Gayretli, “Her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkanları ile kolayca okuyabiliyor” diye konuştu.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, öğrencilerin ek yerleştirmede istemedikleri bölümlere yerleştiği takdirde endişe duymaması gerektiğini söyledi. Gayretli, “Her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkanları ile kolayca okuyabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Başvuru ücretini unutmayın”

Abdülkadir Gayretli ayrıca şöyle devam etti:

“Ek yerleştirme başvuru ücretinin unutulmaması gerekiyor. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılıyor ve yerleştirme işlemine alınmıyor.”

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0