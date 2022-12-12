Hem öğrencilere ders veriyor, hem de soba yakıp okulun temizliğini yapıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dilektaşı köyüne bağlı Çalımlı mezrasında ücretli öğretmenlik yapan Müjgen Karaman, bin bir zorlukla öğrencilere ders vermenin yanı sıra soba yakıp okulun temizliğini yapıyor.

Üniversiteyi bitirerek kendi köyünde öğretmenlik yapan Müjgen Karaman, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlamak için tüm fedakarlığı gösteriyor. Öğrencileri için odun kırıp sobayı yakan Müjgen öğretmen, sınıfını da düzenli olarak temizleyip camları siliyor. Karlı günlerde öğrencilerini tek tek evlerine de bırakan kahraman, köy halkı tarafından da büyük takdir topluyor.

“Öğrenciler için dağın başı da olsa gitmeye razıyım”

Kendi köyünün çocuklarına iyi bir eğitim sağlamak için her fedakarlığa hazır olduğunu belirten Müjgen Karaman, “Özellikle köyümdeki çocuklara en iyi eğitimi sağlamak ve onlara yardım etmek için buraya geldim. Derse gelmeden önce dışarıda odunları kırıyorum ve içeriye kırdığım odun ve kömürü taşıyorum. Sobamızı yaktıktan sonra sıcak ve güzel bir ortamda dersimizi işliyoruz. Ben sadece bir öğretmen değilim, ben hem anneyim, hem babayım. Okulun tüm işlerini ve temizliğini yaparak hademelik de yapıyorum. Bu yaptığım tüm işlerden çok mutlu oluyorum, çünkü kendi köyümün çocuklarını geleceğe hazırlıyorum. Ben geleceğimiz olan çocuklarımız için tüm fedakarlığı göstermek için buradayım. Bunun yanında kar temizliğini de yapıyorum. Yorucu da olabilir ama öğrencilerime değer. Ders sonrası tüm öğrencilerimi soğuk ve kara rağmen tek tek evlerine bırakıyorum. Bundan daha güzel bir duygu olamaz. Çünkü ben o esnada hem anne hem de babalık görevi yapıyorum. Bize sağladıkları tüm destekler için başta Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Atael olmak üzere tüm Milli Eğitim Müdürlüğü ailesine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz yeter ki okusunlar, dağın başı da olsa ben gitmeye razıyım” dedi.