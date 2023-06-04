Hedeflerine ulaşmak isteyen öğrenciler ter dökmeye başladı

Sakarya’da Liselere Geçiş Sistemi’ne katılan olan 13 bin 995 öğrenci, hedeflerine ulaşmak için ter dökmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan ve iki oturumdan oluşacak sınavın ilki saat 09.30’da başladı. Bu çerçevede tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da 8. sınıf öğrencileri hedeflerine ulaşmak için sınavın ilk oturumuna girdi, aileler ise kapıda bekledi. 16 ilçede 257 ortaokuldan 13 bin 995 öğrencinin girdiği sınavın ilk oturumunda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Sınavın ikinci oturumu olan saat 11.30’da da öğrencilere, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltilerek 80 dakika süre hakkı tanınacak.