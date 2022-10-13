Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, öğrencilere hayalleri ve hedefleri konusunda tavsiyeler vererek, hedef belirlemek için zaman belirlenmemesini ve harekete geçmek için en uygun zamanın ‘şimdi’ olduğunu söyledi.

Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, öğrencilere hayaller ve hedeflerle ilgili önerilerde bulundu. Potansiyeli performansa dönüştürmenin ilk adımının, kapasitenin keşfedilerek ona uygun bir hedef geliştirmek olduğunu belirten Çiftçi, "Hedeflerini belirleyen insanlar bazen sadece ilgi duyduğu bir alana odaklanıyor. Yunus Emre’nin yüzlerce yıl önce dediği gibi, insan önce kendini bilmeli, kendini tanımalıdır. Potansiyelini bilmeyen öğrenciler genelde daha küçük hedefler koyarak riske girmemiş olurlar. Bazıları da çok üstünde hedef belirleyerek çok çalışmak zorunda kalır, yine de istediği başarıyı elde edemez. Bu sefer de hem çok enerji sarf eder hem de özgüveni gittikçe düşer. Çok emek harcamasına rağmen başarıya ulaşamaz" dedi.

Hedef belirlemek için zaman beklemeyin

Genetik sınırlamanın varlığını reddedilemeyeceğini, ancak yeteneklerin geliştirilebileceğini söyleyen Çiftçi, “Hedefinizin resmi odanızda olsun ki hedefinizi sık sık seyredin. Sıkça ona ulaştığınız anı hayal edin. Sevincinizi, coşkunuzu, yakınlarınızın mutluluğunu hayal edin. Özellikle ders çalışmak istemediğiniz zamanlarda ve de yatağınıza uzandığınızda. Genelde baktığımızda çoğu kişi hedef belirlemek için ya pazartesiyi ya yeni ayı ya da yeni yılı bekler. Yeni yıl, yeni başlangıçlar, yeni hedefler. Oysaki hedef belirlemek için en iyi zaman ‘şimdi’dir. Haydi, o zaman hayallerinize ulaşmak için hedeflerinizi belirleyin” diye konuştu.

"Zevklerimizi ve eğlencelerimizi bir kısmını düzenleyebilir, erteleyebiliriz”

Çiftçi, hedeflere ulaşma yolunda fedakarlık yapılması gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zevklerimizi, eğlencelerimizi, boş vakitlerimizi, sosyal aktivitelimizden bir kısmını düzenleyebiliriz. Birazcık azaltabilir, erteleyebiliriz. Böylece hayal ettiğimize ve hedeflerimize ulaşma noktasında yol kat etmiş oluruz. Ana hedefi belirledikten sonra yapacağınız çalışmaları küçük hedeflere bölüp, o küçük hedeflere ulaşmak için de zaman belirlemelisiniz. Hedefinize doğru yürürken öngörülemeyen engeller, sorunlar karşınıza çıkabilir. İşte o zaman hemen hedefinizi gözden geçirmeli ve gerekirse hedefinizde değişiklikler yapmalısınız. Bu esnekliğe sahip olmalısınız. Hedefinize ulaşma yolunda doğru yolda olup olmadığınızı görmek için mutlaka planınızı kontrol etmelisiniz. Bir aksama veya yanlış giden bir şeyler varsa hemen önlem alın. Bu gibi durumlar için kendinize b planı oluşturun."

“Kişiler öncelikle kendi ihtiyaçlarını görmeli ve buna göre harekete geçmelidir”

Dünyada olan tüm canlıların kendilerine göre bir hedef peşinde koştuğunu ve insanların bu varlıklar içinde zekası sayesinde gelişebilen tek canlı olduğunu söyleyen Çiftçi, "İnsan neden çok daha mücadeleci ve başarılı olmasın? İhtiyaçlar her zaman bedensel olmayabilir, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarımız da hayatımıza yön verir. Sevilme ihtiyacı, takdir edilme ihtiyacı, statü ve saygınlık kazanma ihtiyacı bunlardan sadece birkaçıdır. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci sevdiği bir mesleği hedef edinmiştir. Aslında örtülü amacı mesleğinin saygınlığı ve ona sunduğu maddi-manevi imkanlarıdır. Bir düşüncenin hayalden hedefe dönüşmesi için bazı aşamalardan geçmesi gerekir. Öncelikle kişinin ihtiyaç hissetmesi gerekir ki bu doğrultuda harekete geçebilsin. Hayallerimiz ihtiyaç ve beklenti zeminine oturduktan sonra o hayalimizi ne kadar istediğimiz çok önemli. Bunun için bir kez daha nereye gittiğinizi ve neden gittiğinizi düşünün” şeklinde konuştu.