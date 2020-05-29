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Hayırseverden 20 derslikli ilkokul protokolü

VALİ MÜNİR KARALOĞLU HAYIRSEVER ALİ UYAROĞLU İLE KEPEZ İLÇESİ KÜTÜKÇÜ MAHALLESİNDE 20 DERSLİKLİ İLKOKUL İÇİN PROTOKOL İMZALADI.

Hayırseverden 20 derslikli ilkokul protokolü

VALİ MÜNİR KARALOĞLU HAYIRSEVER ALİ UYAROĞLU İLE KEPEZ İLÇESİ KÜTÜKÇÜ MAHALLESİNDE 20 DERSLİKLİ İLKOKUL İÇİN PROTOKOL İMZALADI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:18
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Hayırseverden 20 derslikli ilkokul protokolü

Vali Münir Karaloğlu hayırsever Ali Uyaroğlu ile Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesinde 20 derslikli İlkokul için Protokol imzaladı.

Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Müftüsü Osman Artan ve hayırsever Ali Uyaroğlu katıldı.

Bölgede Tekli Eğitime Geçilecek

Kepez ilçesi Kütükçü mahallesine yapılacak 20 derslikli ilkokula “Ramazan-Ali Uyaroğlu ilkokulu” ismi verilecek. İlkokul tamamlandığında bölgede ikili eğitim yapan 567 öğrencili Şehit İbrahim Barış Yurtseven İlkokulu ve 522 öğrencili Şehit İbrahim Barış Yurtseven Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokul tekli eğitim sistemine geçecek.

Daha önce Antalya’da birçok Cami, Kur’an Kursları, Öğrenci Yurtları, İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi olmak üzere hayır kurumları inşa eden hayırsevere teşekkür eden Vali Münir Karaloğlu, ilkokulun da bir an önce bitirilmesini temenni ederek hayırseverin yaptığı hayırların kabul olmasını diledi. Okul Protokolü’nün imzalanmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Ali Uyaroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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