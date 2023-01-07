Hayatlarında ilk kez çömlek yapan özel öğrencilerin mutlu günü

Hayatlarında ilk kez çömlek yapan özel öğrenciler ve aileleri mutlu bir gün geçirdiler.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon okulunda eğitim gören 200 öğrenci düzenlenen etkinlikte çömlekten değişik eşyalar yaparak mutlu oldular.

Eğitim kurumu icra kurulu üyesi Çiğdem Yıldız, “ Biz her ay düzenli olarak öğrencilerimize etkinlik yapıyoruz. Çömlek etkinliğinin öğrencilerimizin gelişimi için etkili olacağını düşündük. Okulumuzdaki özel öğrencilerimiz bundan çok keyif aldılar. Bu etkinlikler çocuklarımızın okula gelme heveslerini arttırıyor. Hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz için güzel bir gün oldu. Onları mutlu görmek bizleri daha da çok motive ediyor. Bundan sonra düzenli olarak bu tip organizasyonlarımız devam edecek” diye konuştu.

Okulda eğitim gören ve çömlek tezgahında ilk kez vazo yapan 7 yaşındaki öğrenci İbrahim Kağan Avcı, daha hiç vazo yapmadığını çok mutlu olduğunu ve bu işten keyif aldığını söyledi

Düzenlenen çömlek yapımı etkinliğine 200 özel öğrenci ve yakınlarının katıldığı açıklandı.