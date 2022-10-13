Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenci okulunda anıldı

Kastamonu’da hayatını kaybeden Öğretmen Öznur Çörekçioğlu ile aynı okulun öğrencisi Tuana Yiğit düzenlenen törenle anıldı.

Kastamonu’da ortaokul öğrencileri, yüksekten düşerek hayatını kaybeden öğretmenleri Öznur Çörekçioğlu ile trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşları Tuana Yiğit’i andı. Kastamonu Merkez Ortaokulunda yapılan anma töreni, öğretmen Öznur Çörekçioğlu ile okulun öğrencisi Tuana Yiğit için yapılan dua ile başladı. Duanın ardından öğretmenlerin ve ailelerin katılımıyla kesilen kurban eti, pilav, ayran ve helva eşliğinde öğrenci ve katılımcılara ikram edildi.

Törende konuşan Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, “Geçen aylarda aramızdan fiziken ayrılan Öznur öğretmenimiz ve Tuana kızımız unutulmayacaktır, gönlümüzde hep yaşayacaklardır. Allah bir daha böyle acılar göstermesin” dedi.

Özden, birlik ve beraberlik duygusu içinde hareket eden Merkez Ortaokulu ailesinin bu duygularla tüm olumsuzlukların üstesinden gelebileceğini ifade etti. Yapılan ikrama merhume Merkez Ortaokulu Öğrencisi Tuana Yiğit’in ve merhume Öğretmen Öznur Çörekçioğlu’nun yakınları ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Demirkıran, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ile veliler katıldı. Ayrıca Çörekçioğlu ile Yiğit’in de yakınları törene katıldı.