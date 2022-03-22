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Hayat Denge Modeli’nin uygulama tasarımı kamuoyu ile paylaşıldı

Birikim Okulları Genel Müdürü Dr. Ömer Faruk Yelkenci tarafından geliştirilen Hayat Denge Modeli’nin uygulama tasarımı kamuoyu ile paylaşıldı. Yelkenci, "Hayat Denge Modeli; çağın koşullarını ve imkanlarını dikkate alan, kökleriyle bağlarını sağlam kurmuş, hayatın bütünlüğünü ve doğanın eğitici birliğini yakalamış, gerçekle dijitalin birlikteliğinin farkında olan bu yönleriyle okulun sınırlarını aşan, özgün ve milli bir eğitim modelidir” dedi.

Eğitim 22.03.2022, 10:51
Hayat Denge Modeli’nin uygulama tasarımı kamuoyu ile paylaşıldı

Birikim Okulları Genel Müdürü Dr. Ömer Faruk Yelkenci tarafından geliştirilen Hayat Denge Modeli’nin uygulama tasarımı kamuoyu ile paylaşıldı. Yelkenci, "Hayat Denge Modeli; çağın koşullarını ve imkanlarını dikkate alan, kökleriyle bağlarını sağlam kurmuş, hayatın bütünlüğünü ve doğanın eğitici birliğini yakalamış, gerçekle dijitalin birlikteliğinin farkında olan bu yönleriyle okulun sınırlarını aşan, özgün ve milli bir eğitim modelidir” dedi.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen ön gösterim programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu ve birçok davetli katıldı.

Konu ile ilgili sunumunu yapan Birikim Okulları Genel Müdürü Dr. Ömer Faruk Yelkenci, "Eğitim alanında alternatif bir bakış açısı, yeni bir felsefe, milli hassasiyet ve özgün bir yaklaşımla geliştirdiğimiz Hayat Denge Modeli; çağın koşullarını ve imkanlarını dikkate alan, kökleriyle bağlarını sağlam kurmuş, hayatın bütünlüğünü ve doğanın eğitici birliğini yakalamış, gerçekle dijitalin birlikteliğinin farkında olan bu yönleriyle okulun sınırlarını aşan, özgün ve milli bir eğitim modelidir” dedi.

Bütüncül yaklaşım, disiplinler arası yaklaşım, esneklik ve özgürlük, ana dili yaklaşımı gibi modele özgü temel yaklaşımların yanında; bireye yöneliklik, sosyalleşme temellilik, keşif odaklılık gibi temel prensipleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Yelkenci, Hayat Denge Modelinde eğitim yaklaşımlarını; sorgulama ve araştırma temelli yaklaşım, bal arısı eğitim yaklaşımı, sınırsız eğitim yaklaşımı olarak sıraladı.

Yelkenci ayrıca Hayat Denge Modeli’nin öğretim yöntemlerini, "Mücerret kılavuzluk, rahleyi tedris, proje tabanlı öğretim ve Harezmi öğretim yöntemi, adab- ı muaşeret, düşünce ve felsefe okulu, evrenin dili matematik, estetik ve sanat eğitimi, tarihsel sosyoloji okuma, çoklu yabancı dil öğretim, sözlük özgürlüktür, doğayla tanış olalım, yazma becerileri, şiir analizi programları gibi birçok programa sahiptir" dedi.

Hayat Denge Modeli’nin ulaşmayı hedeflediği bir öğrenci profili de olduğunu belirten Yelkenci, "Birikimli öğrenci değerlerinin farkındadır ve değerlerine sahip çıkar. Biricik olduğunun farkında olarak toplum için var olur. Türkçeye hakimdir ve belagat sahibidir. Problemi kaynağında önler, problem çözer. Bilgiyi keşfeder ve yeni bilgiler üretir, teknolojiyi üretir ve yönetir. Düşünme becerilerini sürekli geliştirir. Kendi bilişsel ve duyuşsal süreçleri üzerine düşünür, muhakeme eder. Sorumluluk sahibidir, hal ehlidir. Doğa ile ayrılmaz iç içeliğin farkındadır. Zamanın anlamını bilir. Estetik bakış sahibidir. Hayal gücü ile sınırları zorlar. Hayat boyu öğrenmeye devam eder” şeklinde konuştu.

Program protokol konuşmaları ve kokteyl ile sona erdi.

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