Hayat Boyu Öğrenme Haftası yarın başlıyor

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlanacak olan Hayat Boyu Öğrenme Haftası, 1 Haziran’da başlıyor. Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın açılışı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Ankara’da Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda yapılacak.

2022 yılının ilk 5 ayında hayat boyu öğrenme kurumlarında ücretsiz olarak açılan 73 alandaki 241 bin 355 kursa, 5 milyon 224 bin 297 kursiyer katılım sağladı. Bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için haziran ayının ilk haftası, “Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlanıyor. Bu yıl ikincisi 01-07 Haziran tarihlerinde kutlanacak Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Türkiye genelinde pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde hayat boyu öğrenme kurumları olan 998 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile tüm okullarda kutlama programı olacak. Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın açılışı 1 Haziran Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Ankara’da, Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda yapılacak.