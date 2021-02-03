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Hayaller Fakültesi’ne çocuk profesörler aranıyor

Çocuklara erken yaşta meslekleri keşfetmeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini aktaran cocukfakultesi.com yeni bir keşif deneyimi sunuyor. 6-16 yaş arası çocukları hedefleyen projede dijital meslek fakültelerinde interaktif içeriklerle çocukların meslek deneyimlerinde bulunması ve yeteneklerini keşfetmesi hedefleniyor. Bu fakültenin kendisi çocuk, mesleklerin içerikleri ise büyükler için bile heyecan verici.

Eğitim 03.02.2021, 11:18
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Hayaller Fakültesi’ne çocuk profesörler aranıyor

Çocuklara erken yaşta meslekleri keşfetmeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini aktaran cocukfakultesi.com yeni bir keşif deneyimi sunuyor. 6-16 yaş arası çocukları hedefleyen projede dijital meslek fakültelerinde interaktif içeriklerle çocukların meslek deneyimlerinde bulunması ve yeteneklerini keşfetmesi hedefleniyor. Bu fakültenin kendisi çocuk, mesleklerin içerikleri ise büyükler için bile heyecan verici.

Pandemi nedeniyle online eğitimin yaygınlaşması, çocuklar için farklı alternatifleri de gündeme taşıdı. Altı aylık bir çalışmayla ortaya çıkan “cocukfakultesi.com ” çocuklara meslek seçimlerinde ve meslekleri erken yaşta keşfetmelerinde destek oluyor. Çocukların ilgisini çekecek içeriklere ve bölümlere yer veren www.cocukfakultesi.com , kendi alanında uzman isimlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yapımcı Esra Özge Aktürk, Oyuncu Emre Turanlı, Karikatürist Varol Yaşaroğlu, Mühendis Cem Say ve Ümit Öcal’dan oluşan yönetim ekibinin liderliğinde projede uzman psikolog/pedagog, mimar, avukat gibi çocuklara farklı meslekleri eğlenceli şekilde aktaran isimler yer alıyor. Projede Uzay Bilimleri Fakültesi’nde Türkiye’nin yetiştirdiği NASA’da görev alan Astro Fizikçi Umut Yıldız gibi önemli isimler meslek deneyimleri sunuyor.

Esra Aktürk “Herşey Hayaller Fakültesi’yle başlıyor”

Girişimini başlatan Yapımcı Esra Özge Aktürk, projeyle çocuklara meslekler üzerinden deneyimler yaşatmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“6-16 yaş arasında çocuklar uzaktan eğitime çok alıştı. Artık dijital dünyada her şeyi keşfetmek mümkün. Biz de çocuklarımıza meslekler üzerinden kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedecekleri deneyimler sunuyoruz. Bu deneyimleri aynı üniversitede olduğu gibi fakülte haline getiriyoruz ve her çocuğumuz sistemde öncelikle ‘Hayaller Fakültesi’ne girerek 7 farklı kategoride deneyim videolarını ve içerikleri izleyerek fakülteye başlıyor. Hayaller Fakültesi’ndeki videolar ile etkileşimlerine bağlı olarak dekanlarımız tarafından ailelerimize bir meslek fakültesi yönlendirme maili geliyor. Sonrasında istedikleri bir tercih ile 10 farklı meslek fakültesine gidebiliyorlar. Her fakültede 4 kur bulunuyor. Birinci kuru tamamlayanlar öğretim görevlisi, 2. kuru tamamlayanlar master yapıyor, 3. kurda doçent ve 4. kurda çocuklar profesör ünvanı kazanıyorlar. Profesör olan çocuklar sitemiz üzerinden meslekleri ile ilgili çalışmalar yürütüyorlar ve dijital bir kazanç elde ediyorlar. Böylelikle meslekler üzerinden deneyimlerini çok erken yaşta alıyorlar. Bu sayede okuldaki derslerinin gelecekte ne işlerine yarayacaklarını da keşfetmiş oluyorlar.

Hedeflerinin farklı dillere de çevirerek platformu dünyaya açmak olduğunu belirten Aktürk “Türkiye’den çok güzel tepkiler alıyoruz. Farklı şehirlerden çocuklar yoğun ilgi gösteriyorlar. Çocuklar büyüyünce ne olmak istediklerine bugün karar veriyor. Ebeveynler de bu nedenle oldukça mutlu” dedi.

Varol Yaşaroğlu “Çizgi film oluşum süreçlerini anlatıyoruz”

Projede önemli rol üstlenen çocukların sevdiği karakterleri oluşturan Karikatürist Varol Yaşaroğlu ise; Animasyon ve Çizgi Film Fakültesi ile Hayaller Fakültesi’nde çocuklara çizim, çizgi film ve karakter oluşturma süreciyle teknolojinin bu alanda kullanılması gibi keyifli dünyayı aktarıyor. Yaşaroğlu, “Teknoloji çok gelişti, artık basit programlarla çocuklar karakter oluşturarak, o dünyayı keşfedebiliyorlar. Bizler bu dünyanın kapılarını özel olarak hazırlanmış deneyim videolarımızı onlara sunuyoruz. Hayallerini besliyor, çizim, renk, hikaye kurgusu oluşturmaları konusunda destek oluyoruz. Fakülteyi tamamlayan çocuklar kendi çizgi filmlerini yapabilecekler ” dedi.

Platformun kurucuları arasında yer alan Oyuncu Emre Turanlı ise; “Çocuklar hem kendilerini ve yeteneklerini keşfediyorlar, hem de istedikleri mesleği deneyimliyorlar. Bir çocuk tiyatro eğitimi aldıktan sonra kendi oyununu sahneye koyup, deneyimleme şansı yakalıyor ya da avukatlığı bitiren bir çocuk oyunlaştırılmış online davalarımıza katılabiliyor. Bu konuda farklı bir proje olduğumuzu deneyen herkes fark edecek” dedi.

Hayaller Fakültesi’nin içerisinde 7 farklı kategoride: Yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik, animasyon, müzik, sanat tasarımı, kurgu alanında 50 video bulunuyor. Bu videolara olan etkileşimlerine göre dekanlarımızdan maille ailelere dönüş sağlanıyor . Daha sonra tavsiyeler doğrultusunda ya da kendi seçtikleri bir meslek fakültesinde meslek deneyimlerine başlayabiliyorlar.

www.cocukfakultesi.com da Uzay Bilimleri Fakültesi, Animasyon ve Çizgi Film Fakültesi Avukatlar Fakültesi, Mimarlar Fakültesi, Bilgisayar Fakültesi, Tiyatro ve Oyunculuk Fakültesi, Televizyon ve Sinemacılar Fakültesi, Müzik Bilimleri Fakültesi ve Girişimcilik Fakültesi ile birlikte bir de çocukların sosyal ve sanatsal gelişimlerini destekleyecek olan Yaşam ve Sanat Fakültesi bulunuyor.
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