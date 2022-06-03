Hayalinden vazgeçmedi 69 yaşında okuma-yazma öğrendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere diplomaları düzenlenen bir törenle takdim edildi.

’Hayat Boyu Öğrenme’ etkinlikleri çerçevesinde, Gediz’de yaşayan ve Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan Faslı İmane Ouabi, Suriyeli Sevsen Akel ile 69 yaşında okuma-yazmayı öğrenen gurbetçi Yüksel Cinoğlu’nun diploma ve ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Törene Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Türker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

"Okuma yazmaya merak saldım, hayal ettim"

Protokole ve kendisi üzerinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Yüksel Cinoğlu, “Öncelikle bizlere önderlik yapan okuma yazma serüvenini başlatan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Emine Erdoğan hanımefendiye daha sonra okuma yazmama vesile olan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Hayat Boyu Öğrenme projesini öğrendikten sonra Almanya’da duramadığını ifade eden Yüksel Cinoğlu, “Küçüklüğümde okumayı çok istiyordum. Fakat Allah bugüne nasip etti. Küçüklüğümde okula göndermediler. Büyüdüğümde de hayat mücadelesi verirken, okuma yazmaya imkan bulamadım. Uzun süre yurtdışında yaşadıktan sonra okuma yazmaya merak saldım, hayal ettim. Ülkemde bize böyle bir imkan sunuldu. Aynı imkanlar Almanya’da bizlere sağlanmadı” ifadelerini kullandı.

"Devletimize minnettarım"

Almanya’da okuma yazma konusunda kendi kendini eğitmeye çalıştığını söyleyen Cinoğlu, “Gurbette sürekli okuma ve yazma için başkalarından yardım istiyordum. Bu durumdan artık utanmaya başlamıştım. Eşim de vefat ettikten sonra okuma yazmaya çok fazla ihtiyaç duymaya başladım. O hevesle Kur’an’ı Kerim okumayı da öğrendim. Mealini de öğrenmek istedim. Kendimi geliştirmeye devam ettim. Ülkeme geldiğimde de mutlak bir öğretmenin lazım olduğunu anladım. Allah razı olsun hocalarımızdan, bizlere öncülük edenlerden ve devletimizden” şeklinde konuştu.

Bir yıldır kursa devam ettiğini ifade eden 20 yaşında Gediz’de yaşayan Faslı İmane Ouabi ise, öğretmenine ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

"Türkçeyi öğrendikten sonra daha rahat bir yaşam sürmeye başladılar"

Hatay’dan Gediz’e geldiğini belirten ve okuma yazma bilmediğini söyleyen Sevsen Akel, “Okuma-yazmayı burada öğrendim. Çok güzel oldu. Türkçe zor bir dil. Ama öğrendim. Öğretmenlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Halk Eğitim Merkezi’nde 10 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Derya Tülü, okuma yazma bilmeyen kişilere öğreticilik yaptığını belirterek, “Yabancılara yönelik Türkçe okuma yazma kursları yaptık. Bizden mezun olan en az 10 yabancı öğrencimiz var. Bu iki arkadaşımız geldiklerinde hiç Türkçe bilmiyorlardı, kimseyle iletişim kuramıyorlardı. Kurslarımıza katıldıktan sonra iletişimleri daha kolay oldu. Türkçe öğrendikten sonra daha rahat yaşam sürmeye başladılar” diye konuştu.