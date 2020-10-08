Havran’da gönüllü gençler okul bahçelerini pandemi sürecine hazırlıyor

Havran ilçesinde, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün öncülüğünde bir araya gelen gönüllü gençler okul bahçelerini pandemi sürecine hazırlamaya başladı. İşe, Seyit Onbaşı İlkokulundan başlayan gönüllü gençler okul bahçesinin duvarlarını boyarken, sosyal mesafeli oyunlar için çizgiler çizdi ve uyarı yazıları yazdı.

Havran İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün başlattığı çalışmalara Edremit Geçlik Merkezindeki gönüllü gençler de destek verdi. Seyit Onbaşı İlkokulunun bahçesinde çalışma yapan gönüllü gençler, okul bahçesine sosyal mesafeli oyunlar çizerken, bahçe duvarlarını boyadı ve uyarı yazıları yazdı. Okul bahçesindeki çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile İlçe Genlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdurdrahman Beştaş ve Okul Müdürü Hasan Çam’da katıldı. Gönüllü gençler, yüz yüze eğitime başlayan birinci sınıf öğrencileri ile oyunlar oyarken, mutlu olduklarını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu’da gönüllü gençlere teşekkür etti. Okulları pandemi sürecine hazırladıklarını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs nedeniyle okullarda önlem alıyoruz. Okullarımızda birinci sınıflar yüz yüze eğitime başladı. İleri ki günlerde diğer sınıflarda başlayacak.Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Edremit Genlik Merkezindeki gönüllü gençler okullarımızda çalışma başlattı. Güzel bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışma sonucu okullarımızın bahçeleri renkleniyor. Mesafeli oyun ayanları oluşturuluyor. Uyarı yazıları yazılıyor. Burada görev alan gençlerimize ve buna öncülük yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdurhahman Beştaş’a teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz okul bahçelerinde daha güzel oyunlar oynayabilecekler” dedi. Edremit Gençlik Lideri Selma Gültekin Kapar da, “Genlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri olarak “Merkezim Her Yerde Projesi “kapsamında başta köy okulları olmak üzere okulları gezmeye başladık. İhtiyacı olan okullarımıza bu pandemi sürecinde sosyal mesafeli oyun alanları hazırlıyoruz. Okul bahçelerini renklendiriyoruz. Uyarı yazıları yazıyoruz. İnşallah, bütün okul bahçelerini güzelce boyayacağız” dedi. Üniversite öğrencisi Elif Serbestoğlu ise, “Bu gün Seyit Onbaşı İlkokuluna geldik. Burada gönüllü olduk. Çocuklarla birlikte oyunlar oynadık. Onlara yeni oyun alanları çizdik. Güzel bir çalışma oldu. Bütün üniversiteli arkadaşlarımı bu çalışmalara katılmaya davet ediyorum” dedi.