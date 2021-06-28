Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci. Diplomaları Cemal Kalyoncu ve Metin Güneş verdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. İş insanı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, üniversitedeki mezuniyet törenine katılıp öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Törende başarılı pek çok projeye imza atan ünlü iş insanı Metin Güneş de öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Dallarında başarılı olan öğrencilere diplomalarını ve ödüllerini verdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle bin 554 öğrenci diplomalarını aldı. Törene Adalet Bakanı Abdülhamid Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.

Törende konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin dört bir yanında mezunlarına rastladığını söyledi. Yeni mezunlara da altın öğütler verdi. Kalyoncu, "Bir gün Londra'da bir öğrencimiz geldi, kaymakam adayı olmuş. Orada yüksek lisans ve eğitim yapıyor. Konya'da bir kaymakam, Anadolu'da bir savcı, kendi şantiyemde proje müdürü veya muhasebeci veya bir hukuk bürosunda... Hatta bir gün fizyoterapist geldi, İstanbul'da HKÜ Fizyoterapi mezunu olduğunu duydum, şaşırdım. Gerçekten bunlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Cemal Kalyoncu öğrencilere şöyle seslendi: "Başarının ilk anahtarı dürüst ve güvenilir bir insan olabilmektir. Doğruluktan ve adaletten asla sapmayın. Hayaller kurun ve gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın. Engeller, zorluklar sizi yıldırmasın. Bu ülkenin genç, parlak zihinleri olarak istediğiniz her şeyi başarabileceğinizden bir an bile kuşkunuz olmasın."

Yapılan konuşmaların ardından diploma törenine geçildi. Birçok başarılı projeye imza atan ünlü iş insanı Metin Güneş de öğrencilerin heyecan ve sevincini paylaştı. Güneş öğrencilere, "Başarılı olmak için çok çalışın ve asla pes etmeyin" diye seslendi, dallarında birinci olanlara diplomalarını ve ödüllerini verdi.