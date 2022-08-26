Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı'ndan Öğrencilere Büyük Destek

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı, burs imkanından mentorluk, eğitim, staj ve istihdam imkanına kadar öğrencilerin eğitim ve kariyerlerine 360 derece destek verdiği projelere devam ediyor. Kurulduğu tarihten bu yana hayata geçirdiği programlarla yüzlerce öğrenciye dokunan ve kariyer yolculuklarında onları destekleyen vakfın 2022-2023 eğitim-öğretim yılı burs başvuruları başladı. Vakıf, “Sedefteki İnciler” burs programıyla mühendislik alanında eğitim gören kız öğrencilere her ay 900 TL geri ödemesiz burs fırsatı veriyor. Başvuru 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Cinsiyeti ya da bölümü fark etmeksizin tüm öğrencileri hedeflediği “İz Bırakanlar” burs programı ise 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı Başkanı Selcen Faydasıçok, “Özgüveni yüksek, güçlü, ülkemize değer katan, fark yaratan, üreten, sosyal sorumluluk bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurduğumuz vakıf ile her geçen gün daha fazla öğrenciye ulaşıyoruz. 2022-2023 eğitim döneminde ‘Sedefteki İnciler’ ve ‘İz Bırakanlar’ projelerimizle toplam 300 öğrencimize burs ve eğitim programı desteği sağlayacağız” dedi.

Burs başvuru şartları;

SEDEFTEKİ İNCİLER BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru için aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler başvuru yapabilecektir.

· Sadece kız öğrencilere açık bir burstur.

· Üniversiteye giriş sınavında ilk 100.000 (yüz bin) sıralamasına girmiş olmak

· Devlet üniversitelerinin veya Vakıf üniversitelerinin %100 burslu lisans bölümlerine yeni girmiş olmak veya eğitimine devam ediyor olmak,

· Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinden birinde okumak

· Alt sınıftan birden (1) fazla dersi olmamak

· Devam eden öğrenciler için genel not ortalamasının 2.50/70 ve üzeri olması

· 25 yaşından büyük olmamak

4. sınıf öğrencisi olmamak

Burs Tutarı: 900 TL

Burs Süresi: 9 ay

Burs Başvuru Başlangıç: 15 Ağustos 2022

Burs Başvuru Bitiş: 31 Ağustos 2022

https://microfon.co/ üzerinden başvuru yapılabilir.

İZ BIRAKANLAR BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

Not ortalaması 2.50/70 ‘den düşük olmayan, 1’den daha fazla alttan dersi olmayan,

Devlet üniversitesinde veya özel üniversitelerin tam burslu bölümlerinde okuyan T.C. vatandaşı tüm öğrenciler başvurabilirler.

Cinsiyet: Kadın veya erkek

Burs Tutarı: 700 TL

Burs Süresi: 9 ay

Burs Başvuru Başlangıç: 15 Ağustos 2022

Burs Başvuru Bitiş: 15 Eylül 2022