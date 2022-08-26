Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı'ndan Öğrencilere Büyük Destek
Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı; burs imkanının yanı sıra mentorluk, eğitim, staj, istihdam gibi olanaklar sunarak öğrencilerin eğitim ve kariyerlerine 360 derece destek verdiği projelerine devam ediyor. Vakfın mühendislik alanında eğitim gören kız öğrencilere destek vermek için hayata geçirdiği “Sedefteki İnciler” burs programı başvurusu 31 Ağustos’a kadar; cinsiyeti ya da bölümü fark etmeksizin tüm üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği “İz Bırakanlar” burs programı başvurusu ise 15 Eylül’e kadar devam edecek.
Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı, burs imkanından mentorluk, eğitim, staj ve istihdam imkanına kadar öğrencilerin eğitim ve kariyerlerine 360 derece destek verdiği projelere devam ediyor. Kurulduğu tarihten bu yana hayata geçirdiği programlarla yüzlerce öğrenciye dokunan ve kariyer yolculuklarında onları destekleyen vakfın 2022-2023 eğitim-öğretim yılı burs başvuruları başladı. Vakıf, “Sedefteki İnciler” burs programıyla mühendislik alanında eğitim gören kız öğrencilere her ay 900 TL geri ödemesiz burs fırsatı veriyor. Başvuru 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Cinsiyeti ya da bölümü fark etmeksizin tüm öğrencileri hedeflediği “İz Bırakanlar” burs programı ise 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı Başkanı Selcen Faydasıçok, “Özgüveni yüksek, güçlü, ülkemize değer katan, fark yaratan, üreten, sosyal sorumluluk bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurduğumuz vakıf ile her geçen gün daha fazla öğrenciye ulaşıyoruz. 2022-2023 eğitim döneminde ‘Sedefteki İnciler’ ve ‘İz Bırakanlar’ projelerimizle toplam 300 öğrencimize burs ve eğitim programı desteği sağlayacağız” dedi.
Burs başvuru şartları;
SEDEFTEKİ İNCİLER BURSU BAŞVURU KOŞULLARI
Başvuru için aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler başvuru yapabilecektir.
· Sadece kız öğrencilere açık bir burstur.
· Üniversiteye giriş sınavında ilk 100.000 (yüz bin) sıralamasına girmiş olmak
· Devlet üniversitelerinin veya Vakıf üniversitelerinin %100 burslu lisans bölümlerine yeni girmiş olmak veya eğitimine devam ediyor olmak,
· Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinden birinde okumak
· Alt sınıftan birden (1) fazla dersi olmamak
· Devam eden öğrenciler için genel not ortalamasının 2.50/70 ve üzeri olması
· 25 yaşından büyük olmamak
4. sınıf öğrencisi olmamak
Burs Tutarı: 900 TL
Burs Süresi: 9 ay
Burs Başvuru Başlangıç: 15 Ağustos 2022
Burs Başvuru Bitiş: 31 Ağustos 2022
https://microfon.co/ üzerinden başvuru yapılabilir.
İZ BIRAKANLAR BURSU BAŞVURU KOŞULLARI
Not ortalaması 2.50/70 ‘den düşük olmayan, 1’den daha fazla alttan dersi olmayan,
Devlet üniversitesinde veya özel üniversitelerin tam burslu bölümlerinde okuyan T.C. vatandaşı tüm öğrenciler başvurabilirler.
Cinsiyet: Kadın veya erkek
Burs Tutarı: 700 TL
Burs Süresi: 9 ay
Burs Başvuru Başlangıç: 15 Ağustos 2022
Burs Başvuru Bitiş: 15 Eylül 2022
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0