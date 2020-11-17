Harvard Üniversitesi Sertifikalı Ücretsiz Online Kursları

Harvard Üniversitesi ücretsiz çevrimiçi kursları dünyanın her köşesinden herkes tarafından kullanılabiliyor. Harvard yazdırılabilir sertifikalar ile 55 ücretsiz çevrimiçi kurs sunuyor.

Bilgisayar Bilimi, Sosyal Bilimler, Veri Bilimi, Beşeri Bilimler, İşletme, Sağlık ve Tıp, Matematik, Programlama, Eğitim ve Öğretim dahil tüm dersler kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

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