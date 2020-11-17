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Harvard Üniversitesi Sertifikalı Ücretsiz Online Kursları
Ivy League üyesi 8 üniversiteden en meşhuru, ABD'nin en çok tercih edilen üniversitesi Harvard, neredeyse tüm öğrencilerin hayallerini süsler. Dünyanın en prestijli ve başarılı eğitim kurumlarının başında gelen Harvard Üniversitesi, sunduğu online kurslarla dünyanın her yerinden ve her yaştan öğrenciye eğitim olanakları sağlıyor. Siz de bu prestijli okuldan eğitim alarak CV'nize değer katmak ve bir Harvard'lı olmak isterseniz, haberimize göz atın...
Eğitim 17.11.2020, 13:46 17.11.2020, 14:02
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Harvard Üniversitesi ücretsiz çevrimiçi kursları dünyanın her köşesinden herkes tarafından kullanılabiliyor. Harvard yazdırılabilir sertifikalar ile 55 ücretsiz çevrimiçi kurs sunuyor.
Bilgisayar Bilimi, Sosyal Bilimler, Veri Bilimi, Beşeri Bilimler, İşletme, Sağlık ve Tıp, Matematik, Programlama, Eğitim ve Öğretim dahil tüm dersler kullanıcıların hizmetine sunuluyor.
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