Harita ve Geomatik Mühendisliği programlarını seçenlere aylık 3 bin 500 lira burs

2022-2023 eğitim öğretim yılından başlamak üzere YKS yerleştirme sonuçlarına göre ilk 30 bin sıralamada olup Harita ve Geomatik Mühendisliği programlarına ilk 4 sıradan yerleşenlere aylık 3 bin 500 lira burs verilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasında “Harita ve Geomatik Mühendisliği Mesleğinin Gelişimi İçin İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokolü YÖK adına YÖK Başkanı Erol Özvar, oda adına ise Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali İpek imzaladı. Protokol sonucu 2022-2023 eğitim öğretim yılından başlamak üzere YKS yerleştirme sonuçlarına göre ülke genelinde ilk 30 bin sıralamada olup Harita ve Geomatik Mühendisliği programına ilk 4 sıradan yerleşenlere aylık 3 bin 500 lira burs verilecek. Öğrencilerin burslardan eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her eğitim ve öğretim yılında genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.8 (100 üzerinden en az 70) olması şartı aranacak. Aynı zamanda öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitiminin artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Ek olarak burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olunacak.

“Net burs miktarı aylık 3 bin 500 liradır”

Protokol imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Özvar, protokol kapsamında öğrencilere verilecek eğitim bursu ile Harita ve Geomatik programlarının daha yüksek başarı sırasındaki öğrencilerin tercih etmesinin amaçlandığını açıkladı. Özvar, “Bugün imzalanacak protokol kapsamında öğrencilerimize verilecek eğitim bursu ile Harita ve Geomatik programlarının YKS yerleştirme puanlarına daha yüksek başarı sırasındaki aday öğrencilerin tercih etmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında haritacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda ya da ilgili kamu kurumlarında istihdam edilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu protokol hem üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi hem de bu iş birliği kapsamında yapılacak ortak AR-GE faaliyetlerine de katkı sunmayı amaçlamaktadır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere YKS yerleştirme puan türündeki puanına göre alanından ülke geneli ilk 30 bin sıralaması içinde yer alan ve üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği programlarından birine ilk dört sırada yerleşen öğrencilere eğitim bursu verilecektir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs miktarı aylık 3 bin 500 liradır” dedi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın önceliği kamu yararı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali İpek ise önceliklerinin harita ve geomatik mühendisliğinin gelişmesinden ziyade kamu yararı olduğunu söyledi. Harita mühendisliğinin hayata dokunan bir özelliği ve imzası olan bir meslek olduğunu ifade eden İpek, imzalanan protokolün ülke ve tüm topluma hayırlar getirmesini temenni etti.