banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı

Harf inkılabının ilk adımı Sinop’ta atıldı 93. yılında da coşkuyla kutlandı

SİNOP (İHA) – Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 Eylül 1928 tarihinde Sinop’a gelerek harf inkılabının ilk adımını atışının 93. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kara tahta önünde harfleri tanıtan Atatürk’ün bir hamalla yaptığı konuşma piyesle canlandırıldı.

Eğitim 15.09.2021, 17:20
Harf inkılabının ilk adımı Sinop’ta atıldı 93. yılında da coşkuyla kutlandı

SİNOP (İHA) – Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 Eylül 1928 tarihinde Sinop’a gelerek harf inkılabının ilk adımını atışının 93. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kara tahta önünde harfleri tanıtan Atatürk’ün bir hamalla yaptığı konuşma piyesle canlandırıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk tören, İskele Meydanı’nda yapıldı. Meydanda toplanan vatandaşlar ve protokol Atatürk’ün Sinop’a gelişini simgeleyen tekneyi karşıladı. 93 yıl önce Atatürk’ün kente gelişinde çekilen fotoğrafı ve Türk bayrağını taşıyan öğrenciler, tekneden inerek protokolü selamladı.

Daha sonra bando eşliğinde valilik önüne geçildi. Burada Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Son olarak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, Atatürk’ün Sinop’a gelişi ve yapmış olduğu harf inkılabı temsili olarak sahnelendi.

Sahnelenen piyeste Atatürk’ün ilk defa Sinop’ta kara tahta önünde harfleri tanıtması ve bir hamala yeni harfleri öğretmesi gösterildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da etkinlikleri takip etti.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0