Harabeydi üreten kadınlara eğitim yuvası oldu

Sivas’ta geçtiğimiz yıllarda harabe halde bulunan 133 yıllık tarihi konak restore edilerek üreten kadınlar için adeta eğitim yuvasına dönüştürüldü.

Kent merkezi Akdeğirmen Mahallesinde bulunan ve 19. yüzyılının sonunda inşa edilen 133 yıllık Gani Özdoğan konağı 2020 yılında kamulaştırıldı. Yıllardır atıl ve harabe halde olan konak Sivas Valiliği İl Özel İdaresi tarafından gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restore edilerek eski görünümüne kavuşturuldu. Günümüzde Üreten Kadınlar Akademisi’ne tahsis edilen bu tarihi yapı kadın girişimcilerin adeta eğitim yuvası oldu. İleriye dönük hedefleri olan ve girişimcilik ile alakalı eğitim almak isteyen kadınlar buraya gelerek ücretsiz bir şekilde farklı alanlarda kurs alabiliyor. Öte yandan konağın 2019 yılında çekilen görüntüsü ile günümüzde ki görüntüsü arasındaki değişim gözler önüne serildi.

Harabe haldeydi, misyon kazandırıldı

Üreten Kadınlar Akademisi Yöneticisi Dilara Yaraş, binanın geçtiğimiz yıllarda harabe halde olduğunu ve restore edilerek bir misyon kazandırıldığını belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda harabe bir haldeydi. 2020 yılında Sivas Valiliği ve İl özel İdaresi tarafından onarılarak bir misyon kazandırıldı. Bir akademi haline dönüştürüldü. Sivas İl Özel İdaresi ve ORAN Kalkınma Ajansının destekleriyle burada bir akademi kuruldu. Kadın Kooperatiflere ve Kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına, ne yapacağını bilemeyen kadınlara eğitim ve danışmanlık vermek amacıyla kuruldu. Aynı zamanda kadın kooperatiflerine ve kadın girişimcilerimize pazarlama hizmetleri de veriyoruz. Eski yapıların tadilatını yapmak onarımını yapmak restore etmek tabi ki çok önemli ama bunu bir misyon kazandırarak yapmak çok daha kıymetli. Burada biz bu zamana kadar kadın kooperatiflerimize 196 saatlik farklı alanlarda eğitimler verdik” dedi.

Farklı alanlarda eğitim alıyorlar

Tarihi konakta eğitim gören Meryem Yıldız, Bilgisayar Operatörlüğü kursu aldıklarını söyleyerek, “Burası Valiliğin bir projesi. Üreten Kadınlar Akademisi olarak geçiyor. Biz burada Bilgisayar operatörlüğü kursuna geliyoruz. Geleceğe yönelik bir girişimim olursa diye bana çok faydasının olacağını düşündüğüm için buraya kursa geliyorum” ifadelerini kullandı.

Hafik Kadın Kooperatif Başkanı Hatice Soğancıoğlu ise bu tarihi yapıda kadınların yapmış oldukları işi bilinçli ve eğitimli bir şekilde yapmaları adına kurulmuş bir eğitim merkezi olduğunu söyledi.