Hangi Sınıflar Yüz Yüze Eğitime Başlayacak, Okullar Nasıl Açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitimle dönemi kapttık. Sene başında kademeli olarak yüz yüze başlayan eğitim bir kez daha salgın duvarına çarptı ve internet dünyasına geri döndü. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki 15 Şubat'tan sonra hangi sınıflar okula dönecek?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sınavlara girecek olan 8. sınıflar ile 12. sınıflar için okul kurslarının yüz yüze eğitime başlaması yönünde karar aldı. Bu açıklamanın ardından yarı yıl tatili sonrası 15 Şubat için hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayabileceği hususu akıllara geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime 15 Şubat’ta başlamayı planladıklarını ancak salgının seyriyle son durumun netleşeceğini birçok kez ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı 15 Şubat sonrası için planlarını yaptı ve alternatiflerini oluşturdu. Bizzat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından bunu anlıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat tarihine hazırlandıklarını ve yüksek kapasiyteyle okulları açmak istediklerini açıklamıştı. Hatırlanacağı üzere 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının başında Eylül ayında öncelikle 1. sınıflar, 8. sınıflar ve 12. sınıflar için seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitim başlamış akabinde 5. sınıflar ve 9. sınıflar da aynı şartlar altında yüz yüze eğitime başlamıştı.

15 Şubat'ta Hangi Sınıflar Yüz Yüze Eğitime Başlayacak?

Uzaktan eğitimle tamamlanan 2020 2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ardından ikinci dönemin seyreltilmiş ve kademeli olarak yüz yüze eğitimle başalaması konusunda MEB ilke kararı almış durumda. Eğer salgının gidişatı beklenen seyirde olursa öncelikle sene başında ayında olduğu gibi 1. sınıflar, 8. sınıflar ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlayacak. Diğer sınıflar için sonraki dönemde karar verilecek. Eğer aşılama çalışmalarında beklenen sonuçlar alınırsa yıl bitmeden tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimin başlaması da olası.