Halk eğitimi merkezleri, 73 farklı alanda kurslarla vatandaşları bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 998 halk eğitimi merkezi, her ay 1 milyon vatandaşa kurs imkanı sunuyor. Vatandaşlar, 81 ilde 73 alandaki 3 bin 811 farklı kursa katılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayat boyu öğrenme çerçevesinde 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezinden, 2022 yılının ilk yedi ayında 7 milyon 570 bin vatandaş yararlandı.

73 alanda 3 bin 811 kurs

73 alanda 2 bin 748’i mesleki ve teknik, bin 63’ü genel olarak birçok alanda kurs imkanı bulunan halk eğitimi merkezlerinde, en fazla tercih edilen meslek kursları arasında “bilgisayar işletmenliği, ev tekstil ürünleri hazırlama, arıcılık, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama” yer alıyor.

Sertifikalar e-Devlet’te

Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalara e-Devlet kapısı üzerinden erişilebiliyor. Sertifika almaya yeni hak kazanan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyen vatandaşlar, halk eğitimi merkezlerine gitmeden kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkotlu sertifikalarını alabiliyor.

"Vatandaşlarımızın istediği kursu ayaklarına götürmek birinci önceliğimiz"

Konuya dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağı nüfusuna eğitim hizmeti sunmuyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir noktasına dağılmış 998 halk eğitimi merkeziyle de yetişkin olan vatandaşlarımızın istediği kursları, istedikleri noktada ayaklarına götürüp bu hizmetten faydalanmasını birinci öncelik olarak alıyoruz. Yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasını sağlayacağız. Tabii, burada en önemli olan konulardan biri de kadınlarımızın bu halk eğitimi kurslarına rağbetleri, teveccühleri. Şu ana kadar kursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 70’inin kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Onun için kadınlarımızın hem hayatta ayakları üzerinde daha güçlü durabilmeleriyle ilgili hem de istihdama katılımlarıyla ilgili ihtiyaç duydukları her türlü kursu, halk eğitimi merkezleri üzerinden kadınlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah, yıl sonuna kadar da bu süreçte 998 halk eğitimi merkezimizle tüm vatandaşlarımıza bir şekilde erişmenin mutluluğunu taşımış olacağız.”