Halk eğitimi kurslarından yararlanan vatandaş sayısı, 6 ayda 6 milyona ulaştı

Hayat boyu öğrenme çerçevesinde 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezinden 2022 yılının ilk altı ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaş yararlandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 998 halk eğitimi merkezi, 81 ilde vatandaşların hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim taleplerini karşılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak sadece eğitim çağındaki nüfusun değil, aynı zamanda eğitim çağı dışındaki tüm vatandaşların eğitime erişimini artırdıklarını belirterek şu istatistikleri paylaştı:

“2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282, Şubat ayında 720 bin 254, Mart ayında ise 1 milyon 314 bin 61 vatandaş yararlanmıştı. Nisan ayında katılımcı sayısı 3,8 milyona yükseldi, Mayıs ayında da hayat boyu öğrenme kurumlarında ücretsiz olarak açılan 73 alandaki 241 bin 355 kursa, 5 milyon 224 bin 297 kursiyer katılım sağlamıştı. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise 998 halk eğitimi merkezi ile 27 olgunlaşma enstitüsünde açılan 286 bin 225 kursa toplam 6 milyon 317 bin 933 kursiyer katıldı.”

Tüm vatandaşları hayat boyu öğreniciler olma yönünde teşvik ettiklerini dile getiren Özer, “Kursiyerlerin 3 milyon 681 bin 871’i kadın (yüzde 58,34); 2 milyon 629 bin 62’si ise erkeklerden oluşuyor (yüzde 41,66). Buna göre 2021 yılında 1 milyon 663 bin 223 kursiyer sayısına ulaşılırken 2022 yılının ilk altı aylık dönemindeki kursiyer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 379 oranında gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.

Özer, kursiyer sayısının nüfusa oranla elde edilen istatistiklere göre en çok kursiyere ulaşan illerin ise sırasıyla Kilis, Erzincan, Mersin, Gümüşhane, Osmaniye, Edirne, Kütahya, Batman, Burdur, Denizli illerinin olduğunu bildirdi.

Halk eğitimi kurslarını tercih eden kursiyerlerin yaş gruplarıyla ilgili de bilgi veren Özer, “Kursiyerlerin 2 milyon 629 bin 900’ü 25-64 yaş grubunda bulunuyor (yüzde 41,67). Açılan kurslardan 205 bin 280’i genel kurs bünyesinde olup katılan kursiyer sayısı, 4 milyon 761 bin 63’tür. Açılan 80 bin 946 mesleki ve teknik kursa ise 1 milyon 549 bin 870 kursiyer katıldı" dedi.