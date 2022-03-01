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Halk eğitimi kurslarından iki ayda 1.3 milyon vatandaş yararlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 996 halk eğitimi merkezinden 2022 yılının ilk iki ayında 1 milyon 327 bin 552 vatandaş yararlandı.

Eğitim 01.03.2022, 09:53
Halk eğitimi kurslarından iki ayda 1.3 milyon vatandaş yararlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 996 halk eğitimi merkezinden 2022 yılının ilk iki ayında 1 milyon 327 bin 552 vatandaş yararlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, halk eğitimi merkezleri üzerinden vatandaşlara eğitim desteği vermeye devam ediyor. 81 ildeki 996 halk eğitimi merkezi, vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitim taleplerini karşılıyor. 2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaş yararlanmıştı. Şubat ayında bu sayı yüzde 20 artarak 725 bin 270’e yükseldi. Böylece 2022 yılının ilk iki ayında bu kurslardan 1 milyon 327 bin 552 vatandaş yararlanmış oldu.

Kursiyer sayısında yüzde 214’lük artış

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Bakanlık olarak örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken diğer taraftan her yaştan vatandaşımızın talep ettiği eğitimleri de halk eğitimi merkezlerimiz üzerinden karşılamaya çalışıyoruz. 81 ilde faaliyet gösteren 996 halk eğitimi merkezimiz, yoğun bir şekilde bu talepleri karşılamaya çalışıyor. 2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaşımız yararlandı. Şubat ayında bu sayı artarak 725 bin 270’e yükseldi. Dolayısıyla, 2022 yılının ilk iki ayında kurslardan yararlanan vatandaşlarımızın sayısı, 2021 yılının ilk iki ayına göre yüzde 214 artarak 1 milyon 327 bin 552’e yükseldi.”

Sunulan kurs hizmetlerinden daha çok kadınların yararlandığına dikkati çeken Bakan Özer, ”Kurslardan yararlanan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Bu nedenle 2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve bu kapsamda her ay bir milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm halk eğitimi merkezlerimiz, bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızın taleplerini almak için yoğun çaba içindeler” ifadelerini kullandı.

Sertifikalar e-devlet’te

Öte yandan MEB, sunmuş olduğu hizmetler sonrası verilen belge ve sertifikalara erişimi kolaylaştırmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait tüm sertifikalar, e-Devlet kapısı üzerinden erişime açıldı. Yeni sertifika alan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyen vatandaşlar, kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarını alabilecekler. Böylece vatandaşların sertifikalarını alabilmeleri için halk eğitimi merkezlerine gitmeleri gerekmeyecek.

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