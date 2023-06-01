Halk Eğitim Merkezlerindeki kurslarda yapılan çalışmalar sergilendi

Karabük’teki Halk Eğitim Merkezlerinde verilen kurslarda yapılan çalışmalar ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ açılış programında sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ açılış programı Halk Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Programda Seramik Biçimlendirme ve Çini, Su kabağı işlemeciliği, 3-6 yaş Oyun Odası, Epoksi, Şiş Örücülüğü ve Giyim Kursları gibi birçok kursta yapılan çalışmalar sergilendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nı kutladı.

Gürel, meslek hayatına başladığı günden beri Halk Eğitim Merkezinin kurslarını ziyaret ettiğini belirterek, 941 kursta 35 bin kursiyerin bulunduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Vali Gürel ve protokol üyeleri kurslarda yapılan çalışmaları inceledi.

Programa Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel’in yanı sıra, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.