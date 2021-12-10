Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilere aşı farkındalığı eğitimi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa olarak bir süredir kent genelinde yürütülen aşı farkındalığı eğitimleri bu kez de Elazığ Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerine yönelik olarak devam etti.

Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitim toplantısına İl Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Hale Kırsoy, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Öğretim üyesi İrem Bulut, Araştırma Görevlisi Dr. Nilay İçkilli ve Dr. K. Vuslat Tavut, İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, idareci ve çalışanları katıldı.

Yaklaşık 300 kişinin bulunduğu toplantıda katılımcılara aşılamada doğru bilinen yanlışlar ve aşı hakkındaki kaygıları gidermeye yönelik video görseller eşliğinde bazı güncel veriler aktarıldı. Toplantıda öncellikle aşı ile ilgili olumsuz önyargıların giderilmesi konusu ele alındı. Konusunda uzman hekim ve akademisyenlerin sırasıyla bilgilendirme yaptıkları toplantıda toplumsal bağışıklık için aşının gerekliliği, aşı üretimi ve güvenliği, salgının önlenmesinde aşının rolü, aşının yoğun bakım ve ölüm oranları üzerindeki etkinliğini ve koruyuculuğu hakkında çeşitli bilgiler verildi. Yapılan bilgilendirme de ayrıca Elazığ İl sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda il genelindeki 200 ayrı nokta ve 3 ayrı standa randevulu-randevusuz aşı uygulamasının tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı. Bununla birlikte Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki pandemi çağrı merkezinin 7 gün 24 saat saat hizmet verdiği, aşı ekiplerinin de evde bakım hastaları, yaşlı ve ulaşım sorunu yaşayan vatandaşların köylerine, evlerine giderek aşı yaptıkları belirtildi.

Aşı ile toplumsal bağışıklığın sağlanması ve Elazığ’daki aşı oranlarının artırılması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından il genelindeki kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara yönelik olarak bundan sonra da benzer toplantıların planlandığı aktarıldı.