Hakkari’de depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen 3 okul tahliye edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 2 okul ile il merkezindeki 1 okul, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltıldı.

Hakkari Valiliğinin kararıyla Yüksekova ilçesinin Yeşildere Mahallesi’ndeki Atatürk İlk ve Ortaokulu ve Cemal Sala İlk ve Ortaokulu ile Hakkari merkeze bağlı Akçalı Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu tahliye edildi. Yüksekova’da boşaltılan okullardaki 795 öğrencinin diğer okullara nakledildiğini belirten Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bu hazırlıkları 4 yıldır yaptıklarını söyledi. Bölgede 49 yeni okul yaptıklarını ve yazın ise 11 okulun güçlendirmesini gerçekleştirdiklerini dile getiren Müdür Gür, "Deprem olmadan önce aslında bizim çalışmalarımız vardı. Bakanlığımızın politikası ve Hakkari Valimizin talimatları ile çalışmalar yapıyoruz. Biz sahadayız ve tedbir almamız gereken okullarla ilgili tedbirler alıyoruz. İhtiyaç halinde başka kararlar da alabiliriz. Hakkari ve Yüksekova’da 3 okulda tahliye kararı aldık" şeklinde konuştu.