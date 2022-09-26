Hafızlık yarışması Türkiye üçüncüsü Elazığ’dan

Diyanet İşleri Başkanlığınca, “Kur’an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali” Şırnak’ta gerçekleştirildi.

Bölgelerinde birinci olan 7 hafızın katıldığı final yarışması, Yeni Mahalle Geylani Camisinde düzenlendi. Daha önce bölge birincisi olan ve bölgeyi temsilen Türkiye finaline katılan Elazığ merkez Altın Çevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Muhammed Mustafa Selami Türkiye üçüncüsü oldu. Elazığ İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yarışmada dereceye giren öğrencimizi tebrik ediyor, yetişmesinde katkısı ve emeği olan müftülük yetkililerimize, Kur’an Kursu yöneticisine, hocalarına ve ailesine teşekkür ediyoruz” denildi.