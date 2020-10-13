Hababam Sınıfı’nın unutulmaz sahnesi Kırıkkale’de gerçek oldu

Kırıkkale’de ilkokul öğrencileri 'Hababam Sınıfı' filminde olduğu gibi derslerini okul bahçesinde kurulan sıralarda yapıyor.



Türk sinemasının başyapıtlarından Hababam Sınıfı'nın unutulmaz sahnesi, korona virüs nedeniyle Kırıkkale Yavuz Selim İlkokulu’nda gerçekleşti. İlkokul 1. sınıf öğrencileri okul bahçesinde kurulan sıralarda açık havada eğitim görüyor. Derslerini bitiren öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte bahçede çeşitli oyunlar oynayarak derslere ve okula motivasyon sağlıyor.





"Olumlu dönüşler aldık"

İHA muhabirine konuşan sınıf öğretmeni Talip Bozbıyık, çocukların açık havada ders işlemeyi çok sevdiğini belirterek, “Okulumuz müdürü Abdullah Ramazan açık hava sınıfını bizimle paylaşınca çok hoşumuza gitti. Biz de destekleyerek açık hava sınıfını oluşturduk. Gerek velilerimizin gerek öğrencilerimizin de çok hoşuna gitti. Olumlu dönüşler aldık. Çocuklar burada ders işlemeyi çok seviyor. Derslerimizin akabinde burada oyunlar oynuyoruz. Oyunlarda çok hoşlarına gidiyor. Bu şekilde eğitimde başarıya atılmayı hedefliyoruz” dedi.