Gürhan Adana okurları ile bir araya geldi

Bursa Yenişehir Kitap Okuma Grubu’nun bu ayki konuğu gazeteci yazar Gürhan Adana oldu. Öğretmenlerden oluşan Okuma Grubu üyeleri, Adana’nın son romanı Yağmur Meleği’ne tam not verdiler.

Gazeteci Yazar Gürhan Adana’nın 7.kitabı olan Yağmur Meleğine okurlar yoğun ilgi gösteriyor. Yapılan son söyleşiye öğretmenler ve okuma gurubu üyeleri katıldı.

Kitap Kafe’deki söyleşide Yağmur Meleği romanının yazım öyküsünü anlatan Adana, grup üyelerinin sorularını da yanıtladı. Kitapta yer alan kimi roman kişilerini gerçek yaşamdan seçtiğini belirten Adana, "Kişilerde de olaylarda da kısmen gerçeklik payı var. Kimilerinde uygun biçimde birtakım değişiklikler yaptım. Söz gelimi roman kişilerinin meslek, yaş ve dış görünüşlerini uygun hale getirdim" dedi.

Öğretmenlerden oluşan Okuma Grubu üyeleri “Yağmur Meleği kitabını okuduk. Güzel bir eser ilçemizden böyle kaliteli güzel kitapların çıkması bizleri çok mutlu ediyor” dediler.

Söyleşiye Yenişehir Kitap Okuma Grubu’ndan Gülcan Öztürk, Gülfidan Azaklı, Ayşen Doğruer, Çiğdem Karaçalı, Yasemin Derse, Ayşenur Derse ve Elif Yüce katıldı.