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"Günümüz dünyasını, toplum ihtiyaçlarını incelemek geleceğin mesleklerini seçmek için şart"

Radikal Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Ahsen Ceylan, öğrencilere gelecekte nasıl bir meslek seçmeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, "Günümüz dünyasını, toplumsal yapıları ve toplum ihtiyaçlarını incelemek ve irdelemek geleceğin mesleklerini belirleyip seçmek için şarttır" dedi.

Eğitim 11.12.2020, 09:58
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"Günümüz dünyasını, toplum ihtiyaçlarını incelemek geleceğin mesleklerini seçmek için şart"

Radikal Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Ahsen Ceylan, öğrencilere gelecekte nasıl bir meslek seçmeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, "Günümüz dünyasını, toplumsal yapıları ve toplum ihtiyaçlarını incelemek ve irdelemek geleceğin mesleklerini belirleyip seçmek için şarttır" dedi.

Radikal Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Ahsen Ceylan, öğrencilere gelecekte nasıl bir meslek seçmeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, meslek seçimleriyle ilgili önemli yönlendirmeler yaptı. Ceylan, meslek seçimlerinde, günümüz dünyasında geleceğin çalışma şekillerine ve mesleklerine dair öngörü sahibi olmanın yanı sıra kariyer planlaması yapılmasının önemine değindi.

"Miadı dolan çalışma şekilleri, meslekler ortadan kalkar"

Kişilerin kabiliyeti olduğu alanlara yönlendirilmesinin çalışma hayatında hem zevkli hem de kolay olabileceği bilgisini veren Ahsen Ceylan, "İnsanoğlunun ihtiyacının kalmadığı alanlarda ne kabiliyetinizin ne de mesleğinize duyduğunuz inancın bir önemi yoktur. Miadı dolan çalışma şekilleri, meslekler ortadan kalkar, kalkanların yerini açığı kapatacak yeni meslek grupları hayatımızda yer almaya başlar. Artan bir ivmeyle değişen günümüz dünyasında geleceğin çalışma şekillerine ve mesleklerine dair öngörü sahibi olmak, hayatta kalma ve insan gibi yaşama yarışında kariyer planlaması yapan kişileri birkaç adım öne çıkaracaktır. Spor yapma kabiliyeti olan birinin sporu meslek edinmesi, resim yapma kabiliyeti olan birinin ressam olması veya tahtalara kolaylıkla şekil verebilen birinin marangoz olması tüm meslek hayatını ve dolayısıyla yaşamının tamamını kolaylaştıracaktır. Bu yüzden günümüz dünyasını, toplumsal yapıları ve toplum ihtiyaçlarını incelemek ve irdelemek geleceğin mesleklerini belirleyip seçmek için şarttır" dedi.

Yapay zeka vurgusu

Ahsen Ceylan, "Sizce pandemi bundan sonra dünya gerçeği olacaksa ilaç ve ilaç üretimine odaklanın. Şu bir gerçektir ki; tıp alanındaki uzmanlık ve bilgi birikimi yanı sıra robotik sistemleri kullanma becerisi mesleki başarının belirleyici unsurlarından olacaktır. Yapay zekâ uygulamaları sadece mühendislik veya teknik alanlarda değil hayatımızın tüm alanlarına yayılacak. Mesela yapay zekâ uygulamaları avukatlık mesleğinin içine adapte edilecek ve emsal davalar yapay zekâ yardımıyla değerlendirilecek. Tüm bunlara ek olarak IoT cihazların sensörleri sayesinde insanlar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çevresindeki tüm nesneleri uzaktan internet erişimi ile kontrol edebilecektir. Teknolojinin gelişmesi ile mekanik aletler yerini elektronik cihazlara ve otomasyon sistemlerine bırakacaktır. Yakın gelecekte yollar, araçlar akıllı sistemlerle donatılacak ve araç kullanma, bir yerden bir yere gitme otonom sistemlerle gerçekleştirilecek. Bir başka meslek grubu olan eğitimciler geleneksel eğitim - öğretim yöntemleri yerine, modern çevrim içi yöntemler kullanmanız gerekecek. Kısacası tüm sistemler, metotlar geçmişte olduğu gibi yeni düzene göre şekil alacak" şeklinde konuştu.

Usta-çırak ilişkisi vurgusu

Ceylan şöyle devam etti:

"Meslek edinmeyle ilgili unutulmaması gereken şeylerden birinin de usta–çırak ilişkisi olduğu kanaatindeyim. Meslek eğitmenleri ki bunlar; üniversite hocası, zanaat ustası, antrenör, olarak adlandırılabilir, bilgi birikimleri ve tecrübelerini gelecekteki meslektaşlarına aktarmakla sorumlu kişilerdir. Anlattıkları, öğrettikleri mutlaka kayda değer ve değerlidir; fakat unutulmamalıdır ki mesleği bir adım öteye götürecek ve mesleği gelecekte yeni şekliyle yapacak kişiler kariyer planlarını belirli meslekten yola çıkarak planlayacak kişilerdir. Bu kişilerin mevcut değişen düzene uyum sağlamaları; değişimden, sorgulamaktan, modern yöntemler denemekten korkmamalarına bağlıdır. Gelecekte hangi çalışma şekli ve mesleğin gözde olacağını toplum ve toplumun ihtiyaçları belirleyecek. İhtiyaçları iyi gözetmek, bunu yapmak için okumak, dünyayı tanımak, dil öğrenmek, dünyayla iletişim halinde olmak ve bir amaç sahibi olmak yapılması gereken en öncelikli işler."
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