Güngören Belediyesi’nden üniversiteyi kazanan genç hemşehrilerine bin TL burs imkanı

Güngören Belediyesi hemşehrisi üniversiteye yeni başlayan öğrencilere bin TL destek bursu verecek. Belediye Başkanı Bünyamin Demir, yaptığı açıklamada bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere bin TL ödeneceğini duyurdu. Başvurular belediyenin resmi web sitesinden alınıyor.

Güngören Belediyesi, bu yıl ilk kez üniversiteli olan hemşehrisi gençlere eğitim yardım desteği başlattı. Güngören’de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilere ‘Sosyal Destek Yardım’ projesiyle bin TL’lik yardım yapılacak. Üniversitelerde ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanabilecek. Öğrenciler, Sosyal Destek Yardımına başvurabiliyor. 8 Ekim’de başlayan başvurular 24 Ekim 2021 Pazar Saat 23.59 tarihine kadar devam edecek. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin yardımları ailelerin hesabına yatırılacak.

“Bin TL’lik burs desteği hesaplara yatırılacak”

Belediye Başkanı Bünyamin Demir, yaptığı açıklamada üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yardım yapılacağını belirterek, "Bu yıl üniversiteyi kazanan sevgili gençler; Güngören’de oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Güngören Belediyesi resmi web başvuru formunu hemen doldurarak belediyemizin bin TL desteği hesabınıza gelsin. Bu vesileyle öğrencilere verdiğimiz destekler giderek artmaya devam ediyor. Gençler için hazırladığımız 2 Öğrenci İstasyonu artık hizmette. En kısa sürede yenileri gelecek. Güngören Akademi onların hizmetinde Eğitime verdiğimiz desteği her gün daha da artırarak gençlerimizin başarısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.