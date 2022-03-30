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Gümüşhane’de protokol üyeleri mutfağa girdi

Gümüşhane Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı açılışında kent protokolü mutfağa girip hünerlerini sergiledi.

Eğitim 30.03.2022, 10:49
Gümüşhane’de protokol üyeleri mutfağa girdi

Gümüşhane Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı açılışında kent protokolü mutfağa girip hünerlerini sergiledi.

Gümüşhanevi Kampüsü’ndeki Turizm Fakültesinde geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle açılamayan Uygulama Mutfağı’nın açılışında, usta öğreticiler ve öğrencilerin yardımıyla protokol üyeleri tarafından ‘isli patlıcan’ ve ‘beğendili dana bonfile’ yapıldı.

Etkinlikte hünerlerini sergileyen protokol üyeleri daha sonra yaptıkları yemeklerin tadımını gerçekleştirdi.

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Rıfat Pir il protokolünün performansından çok memnun kaldığını ifade ederken, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek’in yemeğini çok beğenirken, protokol üyelerine 10 üzerinden 9 puan verdi.

“Komutanımızın yemeğini ben beğendim”

Uygulama Mutfağı açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Uygulama çalışmalarının önemini bütün öğrenim alanlarından biliyoruz. Turizm eğitiminde çok çok daha önemli. Gastronomi mutfak sanatları bölümünde öğrencilerimizin geleceğin şef adayları olarak profesyonel bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla ve aynı zamanda konaklama tesislerinde profesyonel hizmet vermeleri noktasında gerek derslerimiz gerekse uygulama alanlarımızla Gümüşhane Üniversitesi olarak iddialıyız. 850 bin TL civarında bir bedele mal olan son derece modern U planlı bir mutfağımız var. Biraz önce çok kıymetli misafirlerimizle uygulama yaptık. Bütün misafirlerimiz maharetlerini göstererek başarıyla yaptılar. Yaptığımız yemekleri de tattık şu ana kadar da herhangi bir üzücü durumla karşılaşmadık, gayet lezzetli olmuş yemekler. İnsanın kendi ürününü övmesi bizde adaba aykırı kabul edilir biliyorsunuz, o nedenle bizim yemeğimizi yiyenler o soruya cevap versin. Komutanımızın yemeğini ben beğendim. Misafirlerimizin büyük kısmı ilk defa muhtemelen böyle bir mutfağa girdiler. En azından evde ufak tefek denemeleri ve tecrübeleri olmuştur ama çalışırken siz de farkettiniz herkes özveriyle, kullanılacak malzemeleri dikkatle kullanarak yemeklerini hazırladılar. Ben bütün yemeklerin iyi olduğuna inanıyorum. Sunum itibariyle de güzel tabaklar vardı. Yemekler 10 puan üzerinden 9 puan rahatlıkla alır” dedi.

“Mülki amirlerimizin hepsinin birbirinden yetenekli olduğunu fark ettim”

Gerçekleştirilen etkinlikte il protokol üyelerinin yetenekli olduklarını fark ettiğini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Rıfat Pir, “2020-2021 yılı içerisinde, ilk öğrenci alımını gerçekleştirdiğimiz gastronomi bölümünün uygulama mutfağının açılışını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bunu yapamamıştık. Bu workshopta değerli konuklar isli patlıcan, beğendili dana bonfile yaptılar ve şu anda da tadımını yapıyorlar. Güzel bir etkinlik oldu. Mülki amirlerimizin hepsinin birbirinden yetenekli olduğunu fark ettim. Zaten ön hazırlıkları yapılmıştı onlar soslama ve pişirme işlemlerini yaparak güzel bir şekilde servisini tamamladılar ve tadım aşamasına geçtiler. Şu anda yaptıkları lezzetli ürünlerin tadımını gerçekleştiriyorlar. Mülki amirlerimizin performansına 10 üzerinden 9 veririm” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Sıla Aslan da “Belirli günlerde uygulama derslerimiz oluyor. Hoca eşliğinde bizler de yemek yapıyoruz. Hepsi sanki alanında uzman gibi kendinden emin bir şekilde yemeklerini yaptılar” diye konuştu.

Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Baro Başkanı Av. Metin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de katıldı.

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