Gümüşhane’de okullara kar tatili

Gümüşhane’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla nedeniyle Torul ve Kürtün ilçelerinde tüm okullar, diğer ilçelerde de taşımalı sistemle eğitim gerçekleştirilen okullar yarın tatil edildi.

Valilik’ten yapılan duyuruda yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde 24 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine ara verildiği kaydedildi. Açıklamada il merkezi, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Kararda ayrıca Torul ve Kürtün ilçelerinde engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.