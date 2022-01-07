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“Güçlü dil ve zihinsel beceriler, akademik başarı sebebidir”

Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş, “Erken yaşlarda çocuklar, anadillerini ve akademik başarının alt yapısını oluşturan dikkat, görsel-uzaysal algı, gruplama, sınıflama, kavramsallaştırma, planlama, muhakeme etme, problem çözme ve düşünme becerilerini oyun temelli uygulamalar ile yaparak-yaşayarak geliştiriyorlar. Güçlü dil ve zihinsel beceriler, yüksek akademik başarıyı beraberinde getiriyor” dedi.

Eğitim 07.01.2022, 12:48
“Güçlü dil ve zihinsel beceriler, akademik başarı sebebidir”

Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş, “Erken yaşlarda çocuklar, anadillerini ve akademik başarının alt yapısını oluşturan dikkat, görsel-uzaysal algı, gruplama, sınıflama, kavramsallaştırma, planlama, muhakeme etme, problem çözme ve düşünme becerilerini oyun temelli uygulamalar ile yaparak-yaşayarak geliştiriyorlar. Güçlü dil ve zihinsel beceriler, yüksek akademik başarıyı beraberinde getiriyor” dedi.

Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dil ve Konuşma Terapisi Birimi, okul çağı çocuklarının pandemi sonrası dil gelişimini üzerinde araştırmalar yapıyor. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü akademisyenlerinden Merve Savaş, okul çağı çocuklarında pandemi sonrası dil ve iletişimsel becerilere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Alanında uzman akademisyenlerle birlikte yürütülen çalışmalarda, bireye özgü materyal ve oyun tasarımlarını içeren terapi müdahaleleri ile okul çağı çocuklarında pandemi sonrası dil ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş, güçlü dil ve zihinsel becerinin akademik başarıya etkisini değerlendirdi.

“Çocuklar yalnızca kendi keşfettikleri şeyleri gerçek anlamda kavrayabilirler”

“Çocuklar yalnızca kendi keşfettikleri şeyleri gerçek anlamda kavrayabilirler” ilkesinden yola çıkarak çocukluk çağında etkinlik ve yaşantı temelli dil ve bilişsel müdahalelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Merve Savaş, “Erken yaşlarda çocuklar, anadillerini ve akademik başarının alt yapısını oluşturan dikkat, görsel-uzaysal algı, gruplama, sınıflama, kavramsallaştırma, planlama, muhakeme etme, problem çözme ve düşünme becerilerini oyun temelli uygulamalar ile yaparak-yaşayarak geliştiriyorlar. Güçlü dil ve zihinsel beceriler, yüksek akademik başarıyı beraberinde getiriyor” dedi.

Dil ve konuşma terapisi konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Savaş, “İletişim, dil, konuşma, ses ye yutma süreçlerinin gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve dil ve konuşma terapisi alanının bilimsel araştırmaları ile ilgilenen üniversitemizin Dil ve Konuşma Terapisi Birimi, pandemi dönemi sonrası öğrencilerin akademik ve matematiksel güçlüklerine yönelik terapötik müdahalede bulunmak, var olan dil ve matematiksel becerilerini geliştirmek amacıyla tarama ve terapi uygulamalarının yapılmasını amaçlıyor. Bu doğrultuda multidisipliner çalışma ekibi içinde uzman dil ve konuşma terapistleri, klinik psikologlar, ergoterapistler, uzman odyolog ve öğretmenler yer alıyor. Bireysel değerlendirmeler ile çocukların güçlü ve desteklenmesi gereken dil ve bilişsel alanlarının belirlenmesinin ardından bu alanları hedefleyen terapi uygulamaları yapılıyor. Okul ve aile iş birliği içinde yürütülen çalışmalarla çocukların akademik becerileri düzenli olarak izleniyor. Erken dönemde yoğunlaştırılmış terapötik uygulamaların gerçekleştirilmesi, ileriki akademik yıllarda okul başarısızlığı görülme riskini azaltıyor’’ şeklinde konuştu.

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