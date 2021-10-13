’Görünmezi Görünür Kıl’ projesinde çalışanların eğitimi sürüyor

Elazığ’da ’Sivil Toplum Diyalogu VI’ kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin desteğiyle yürütülen ’Görünmezi Görünür Kıl, Avrupa ve Türkiye’deki Zihinsel Engelliler’ projesinde engellilerle çalışan bireylere yönelik çalışan eğitimi devam ediyor.

1 Nisan’da Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği ve Portekiz’deki Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra ortaklığıyla Sivil Toplum Diyalogu VI programı kapsamında hibe desteği alan ve 15 ay sürmesi planlanan ’Görünmezi Görünür Kılmak, Avrupa ve Türkiye’deki Zihinsel Engelliler’ projesinin çalışan eğitimleri sürüyor. Elazığ’da bir otelde iki gündür devam eden eğitimde Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim İl Müdürlükleri personeli ile özel eğitim kurumlarının yöneticilerine yönelik iletişim, engellilerin iyi olma hali, stres yönetimi, duygusal işçilik ve dünyada iyi örnekler konuları ele alındı. Türkiye ve Avrupa’da zihinsel engelli bireylerin toplumda görünürlüğünü arttırmayı ve zihinsel engellilerle çalışan sivil toplum örgütleri arasında Avrupa çapında bir dayanışma ağı oluşturulmasını hedeflenen proje kapsamında başlayan paydaş eğitim programının 15 Ekim’de son bulacağı kaydedildi.

Eğitim programı hakkında bilgi veren Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği Başkanı Çiçek Tutuş, "Projemiz hem Elazığ hem de Portekiz’de uygulanacak. Resmi süreç 1 Nisan 2021 itibarıyla başlamıştır. Türkiye ve Avrupa’da zihinsel engelli bireylerin görünürlüğünü artırmayı ve zihinsel engellilerle çalışan sivil toplum örgütleri arasında Avrupa çapında bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefleyen ’Engelliliği Görünür Kıl’ adlı projemiz 15 ay sürecek olup, Elazığ ve Portekiz’de uygulanacaktır. 11 Ekim’de başlayan paydaş eğitim programız 15 Ekim’de son bulacak. Eğitimde iletişim, engellilerin iyi olma hali, stres yönetimi, duygusal işçilik ve dünyada iyi örnekler gibi konular ele alındı" dedi.