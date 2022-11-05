Görme yetersizliği olan öğrenciler için sesli kütüphane oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanlığınca görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilere yönelik bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak için sesli kütüphane oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin bilgiye erişimlerini kolaylaştırarak onlara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisi daha ekledi.

Bu çerçevede, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sesli bir kütüphane oluşturuldu. Ders kitapları, az gören ve total görme yetersizliği olan öğrenciler için iki ayrı formatta hazırlandı. Kitaplar, az gören öğrenciler için flipbook, total görme yetersizliği olan öğrenciler için de sesli kitap olarak tasarlandı.

Sesli kütüphanede şu anda altı 8. sınıf, bir 10. sınıf ve dört 12. sınıf ders kitabı hem flipbook olarak hem de sesli kitap olarak öğrencilerin erişimine hazır hale getirildi. İlk etapta toplam 17 ortaokul ve lise ders kitabının yayımlanması planlanırken, bu ay içerisinde eksik olan altı ders kitabının da montajları tamamlanıp öğrencilerin erişimine sunulacak.

Sesli kitaplara https://seslikutuphane.eba.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabiliyor.