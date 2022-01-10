Görme engelliler uçak kullandı

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde eğitmenlerle birlikte kokpite geçen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı görme engelli kursiyerleri, simülatör eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı. Yarım saatlik uçuştan sonra uçak fobisini yendiğini söyleyen engelli Mustafa Gürses, duygularını “Türbülansa girince taşlı bir yolda minibüsle ilerliyormuş gibi hissettim” şeklinde tarif etti.

7-14 Ocak tarihleri arası anılan ’Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda Bağcılar Belediyesi, engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir etkinliğe imza attı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yaptırdığı ankette görme engellilere “Hayaliniz nedir?” diye soruldu. Ankette çıkan “Uçak kullanmak istiyorum” sonucu üzerine Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim alan ve çalışan görme engelliler, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’ndeki pilot eğitim merkezine götürüldü.

12 bin fitte uçtular

Görme engelliler, Airbus A320-200 Yolcu uçağının aynısı olan simülatöre bindiler. Kokpitte yerlerini alan engelliler, 12 bin fit yükseklikte, kalkış yapmaktan uçak kontrol sistemlerinin kullanımına kadar eğitmenler eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı. Yarım saat süren uçuş keyfinde katılımcıların kimi zaman heyecanlandığı görüldü.

Taşlı bir yolda minibüsle ilerlemeye benziyor

Bu özel günde güzel bir deneyim yaşadıklarını kaydeden engelli kursiyerlerden Mustafa Gürses, “Çok değişik bir histi. Daha önce rüyalarımda sanal olarak uçağa binmiştim. Genellikle düşüyordum. Bu yüzden uçak fobim oluşmuştu. Bu korkumu burada yendim. Türbülansa girince taşlı bir yolda minibüsle ilerliyormuş gibi hissettim. Çok mutlu oldum. Tekrar aynı şekilde uçmak isterim” dedi.

Engeliler, kendilerine bu imkanı hazırlayan Başkan Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.