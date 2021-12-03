Görme engelli öğretmenin en mutlu günü

Görme Engelli Türkçe Öğretmeni Ayşenur Derse ilk dersinde öğrencileri ile bir araya geldi. Derse, pozitif enerjisi ile etrafına ışık saçıyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan geçtiğimiz yıl okuduğu okuldan Türkçe öğretmeni olarak mezun olan Ayşenur Derse hayatının en mutlu gününü yaşadı. İlk dersinde öğrencileri ile bir araya gelen Derse’nin mutluluğu görülmeye değerdi.

3 Aralık Dünya Engeliler gününde Yenişehir Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak ve ilçedeki özel okul tarafından kendisine yapılan sürpriz ile ilk kez öğrenciler ile bir araya gelen Görme Engelli Türkçe Öğretmeni Ayşenur Derse, “Bu benim ilk yüz yüze dersimdi, bundan dolayı biraz heyecanlıyım ve doğru tercihi yaptığımı, çok doğru bir meslek seçtiğimi bugün bu sınıfa girip, sınıfın havasını hissettiğimde çok daha iyi anladım. Öğrencilerin hayatlarına dokunmaya çalışmak gerçekten çok büyük bir keyif. Hayata katılan, dilimizi güzel konuşan, güzel yazan öğrenciler yetiştirmek, sanatla ilgilenen öğrenciler yetiştirmek, sanatın iyileştirici gücünü, edebiyatın ve müziğin iyileştirici gücünü çocuklara aşılamak çok önemli ve buna çok önem veriyorum” dedi.

Derse, “ Bana hep en çok neyi görmek isterdin diye soruyorlar, söylediğim şeylerden biri doğa manzaralarıdır, biri de resim tablolarıdır. Bunun sebebi şudur, görsellik çok göreceli bir kavram, birinin beğendiğini diğeri beğenmiyor.” şeklinde konuştu.