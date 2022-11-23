Görme engelli öğretmen, mesleğini büyük bir tutkuyla yapıyor

Kütahya’da görme engelli tarih öğretmeni Süleyman Şahin (37) hayatı boyunca karşılaştığı güçlüklere aldırmadan mesleğini büyük bir tutkuyla yapıyor.

Görme engelinin mesleğini yapmasına engel olmadığını belirten Şahin, tarih dersiyle arası iyi olmayan gençlere tarihi sevdirmesiyle de dikkat çekiyor.

Doğuştan yüzde 90 görme engelli olarak dünyaya geldiğini belirten Şahin, ilk, orta, lise ve üniversiteyi örgün eğitim-eğitimle okuduğunu kaydetti.

Meslekte 11 yılı geride bırakan öğretmen Süleyman Şahin, "Mesleğimi severek yapıyorum. Meslekte 11 yılı geride bıraktım. 8 yıldır Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi’nde görev yapıyorum. Ben olanı anlatmaya çalışıyorum. Bence, Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatı, tarihi gerçeklerin iyi bir şekilde ulaştırılması ve tarihi sevdirilmesine yönelik. Ben de bu müfredata bağlı olarak elimizden geleni çeşitli yöntemler kullanarak gençlerimize anlatmaya çalışıyorum. Herkes akılla ve bilimle hareket ederse yapamayacağımız bir şey yoktur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman bizim anlattıklarımızla yetinmeyip okumalarını, sorgulamalarını, araştırmalarını ve düşünmelerini tavsiye ediyorum. Memleketimiz gelişmesinin akılla ve bilimle mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Görme engelinin, hiçbir zaman mesleğini yapmasına engel olarak görmediğini ifade eden Şahin, "Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum. Öğrencilerle olmayı seviyorum. Öğretmeyi ve öğrenmeyi seviyorum. Şu an mesleğimi yapmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Şahin’in öğrencileri de Süleyman Hoca’nın kendine özgü anlatımı ile tarihi çok sevdiklerini ifade ettiler.