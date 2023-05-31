Gönüllü akademisyenler bilgi ve tecrübelerini liseli öğrencilerle paylaşacak

Batman Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Üniversitesi tarafından ‘Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları’ protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’ın katılımıyla TPAO Kristal Park Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Protokolde Batman Üniversitesinde görevli akademisyenler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda öğrencilerle buluşacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında gönüllülük esasına dayalı Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Üniversitesince belirlenen eğitim kurumlarında akademisyenler, iki ders saati boyunca eğitim faaliyeti yürütecek. Protokolün amacının okullarda öğrencilere ders kazanımlarına yönelik akademik bilgilerin paylaşımı, öğrencilere rehberlik edilerek rol model tanıtılması, tecrübelerin paylaşılarak öğrencilerde farkındalık oluşturulması olduğu belirtildi. Bilim, sanat, felsefe, matematik, yapay zeka, bilişim teknolojileri, psikoloji, spor, ekonomi, yabancı dil, milli ve manevi değerler, arkeoloji, tarih, meslek seçimi ve kariyer planlaması gibi konularda akademisyenler bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak.

Protokol imza töreninde konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, akademisyenlerin öğrencilerle buluşmasının öğrencilerin hayatlarına çok önemli değişiklik katacağına dikkat çekerek, "Burada doğan insanların kahir ekseriyetinin anne ve babası köyde doğmuştur. Ama bugün kendileri Batman Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapıyorlar. Türkiye’de 2004 yılında Bakanlar Kurulu listesine baktığım zaman görmüş olduğum harika bir manzara vardı. Bakanların neredeyse tamamına yakını ya köyde doğmuş ve ilkokulu köyde okumuş, bir kısmı da küçük esnafın çocuğu olarak şehirlerde dünyaya gelmiş insanlardır. Bunu yaptıran en önemli şey eğitimdir. Bugün Batman için de bu geçerli, Türkiye için de geçerli. Dünyanın neresine giderseniz gidin aynı şey geçerlidir. Sosyal mobilizasyon için insanların önündeki en önemli imkan eğitimdir. Eğitimle insanlar köylü iken kentli olabiliyor. Eğitimle insanlar cahil iken alim olabiliyor. Eğitim ile insanlar fakir iken zengin olabiliyor. Kim ne derse desin Türkiye’deki fırsat eşitliğini, sosyal mobilizasyonu sağlamadaki en önemli unsurlarından bir tanesi bizim üniversite sınavımızdır. Eğer bir insan, bir öğrenci, bazı fırsat eşitsizlikleri olsa bile azimliyse, gayretliyse, kabiliyeti ve becerisi var ise üniversite sınavına girer, takır takır rakiplerini eler ve istediği üniversiteye girer. İstediği üniversiteye girdikten sonra da kabuğunu kırmak istiyorsa, gerekirse de kırar. O zaman da mezun olur. Bir işi yaptığınız zaman aynen bir üniversite sınavını yaptığınız gibi yapmanız lazım. Bakın bugün dört nesil bir arada bulunuyor ve dört nesil de bu sınavın içerisinden geçmiş. Bir lise öğrencisine bir üniversite mensubu gidip de ona 40 dakika bile olsa, bir üniversitelinin bakış açısıyla, bir akademisyen bakış açısıyla hitap ettiği zaman, dersleri anlattığı zaman onun dünyası da, vizyonu da bambaşka oluyor. Asıl bizim insanlara da, öğrencilere de vermek istediğimiz en önemli şey bilgi değildir. Aslında üniversitenin amacı bilgiyi vermek de değil. Akademisyen olarak birinci görevimiz bu da değil. Bilginin bilgisini verebilmek, ama aynı zamanda da öğrencilerimize, evlatlarımıza geniş bir vizyon ortaya koyabilmektir. Onların ufuklarını açabilmek, onları kendi kendilerine öğrenmeyi de teşvik edecek ve onları motive edebilecek bir şeyler ortaya koyabilmektir. Öbür anlamda sizlerin yapmış olduğu katkı, belki onların hayatındaki en kritik, en önemli katkılardan bir tanesidir. Bu çatının altında bulunan herkes, bu masanın etrafında bulunan herkesin çok ortak bir noktası var. Burada bulunan herkes gönüllüdür. Kimse şu okula gidip ders verin diye emir ve talimat vermedi. Sizler bunu bir görevin ifası olarak yapmadınız. Ya da yapmış olduğunuz bu görev karşılığında sizlere hiçbir harcırah da ödenmedi. Pek çoğunuz kendi araçlarınızla gidip, kendinize masraf yapmak suretiyle bu işi yerine getirdiniz. 7 bin 600 öğrencimizin dünyalarına girdiniz ve onlara yepyeni hayaller kurmak için bambaşka imkanlar sundunuz. Bu işi gönülden yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Programdan sonra projeye katkı sunan tüm akademisyenlere teşekkür sertifikası takdim edildi. Protokol imza törenine Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp’ın yanı sıra Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve akademisyenler katıldı.