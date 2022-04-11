banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Can Bartu'nun vefatının 3. yıl dönümü
Can Bartu'nun vefatının 3. yıl dönümü
Brent petrol 100 doların altında
Brent petrol 100 doların altında
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

Gönül verdiği müzik sevdasını 45 yıldır öğrencilerine aşılıyor

Osmaniye’de iki yıl önce emekli olan müzik öğretmeni Halil Ünlü, emekli öğretmenlerin eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek amacıyla geliştirilen E-twinning projesi bünyesinde ‘Hatırla Öğretmenim’ projesi dahilinde Güneysu İlkokulu’nda özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde öğrencilerine müzik sevdasını aşılamaya devam ediyor.

Eğitim 11.04.2022, 10:56
Gönül verdiği müzik sevdasını 45 yıldır öğrencilerine aşılıyor

Osmaniye’de iki yıl önce emekli olan müzik öğretmeni Halil Ünlü, emekli öğretmenlerin eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek amacıyla geliştirilen E-twinning projesi bünyesinde ‘Hatırla Öğretmenim’ projesi dahilinde Güneysu İlkokulu’nda özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde öğrencilerine müzik sevdasını aşılamaya devam ediyor.

Osmaniye’de ilkokulu bitirdikten sonra Düziçi Öğretmen Lisesi’nde müzik eğitimi alan Halil Ünlü, liseyi bitirir bitirmez müzik öğretmeni olarak görece başladı. 62 yaşındaki Halil Ünlü, hayatının 45 yılını öğrencilere müzik eğitimi vererek geçirdi. Bu süreçte müzik aletlerinin birçoğuna da gönül veren Ünlü, öğretmenlik hayatının her geçen yılında edindiği tüm birikimleri meslek hayatı boyunca öğrencilerine aşıladı. 45 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca yüzlerce öğrencisine müzik sevdasını aşılayan Halil Ünlü, meslek hayatının son 20 yılını geçirdiği Güneysu İlkokulu’ndan 2020 yılında emekli oldu.

Güneysu İlkokulu Müdürü Halil Sünbül ve müzik öğretmeni Hacı Ahmet Yıldırım öğrencileriyle birlikte emekli öğretmenlerin eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek amacıyla, emekli öğretmenlerin gönüllü olarak okullarda ders verebileceklerini gösteren E-twinning projesi bünyesinde ‘Hatırla Öğretmenim’ projesini geliştirdi. Proje çerçevesinde emekli müzik öğretmeni Halil Ünlü’yü okulda özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde 1/A ve 1/B sınıfı öğrencilerine eğitim vermelerini isteyen okul müdürü Halil Sünbül ve müzik öğretmeni Hacı Ahmet Yıldırım, Ünlü’ye teklif götürdü. Bunun üzerine hayatının 45 yılını eğitime adayan Halil Ünlü, teklifi kabul ederek yeniden öğrencilerine müzik sevdasını aşılamaya başladı. Özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde müziğe ilgi duyanların ufkuna ışık tutan Ünlü, gönül verdiği müzik eğitimine kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

“Projeyle gönül verdiğim müzik eğitimine devam ediyorum”

Öğrencilik yıllarında edindiği tüm birikimlerini 45 yıllık öğretmenlik mesleğinde öğrencilerine aktardığını ifade eden emekli Müzik Öğretmeni Halil Ünlü, “İlkokulu bitirdikten sonra gittiğim Düziçi Öğretmen Lisesi’nde donanımlı bir müzik eğitimi gördüm. Ondan sonraki 45 yıllık öğretmenlik hayatımda ise almış olduğum donanım, birikim ve müzik eğitimiyle tüm okullarda aktif olarak görev yaptım. Güneysu İlkokulu’nda da 20 yılımı verdim. 2020 yılında emekli oldum. Emeklilik süresince Güneysu İlkokulunda bir proje uygulandı. Projede göre emekli olan öğretmenlerin eğitim hayatının bitmediğini gösterdiler. Ben de bu sebeple gönül verdiğim müzik eğitimine devam ediyorum” diye konuştu.

“Emekli öğretmenlerin eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek istedik”

E-twinning projesi ile emekli olan öğretmenlerin meslek hayatlarının bitmediğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Sınıf Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Hacı Ahmet Şahin, “Oklumuz 1/A ve 1/B sınıfları olarak düşüncemiz gelişti. Okulumuzda emekli öğretmenlerden nasıl yararlanabiliriz diye bir proje başlatalım istedik. E-twinning projesi başlattık. Projemizde öğretmenlerimiz emekli olduğunda eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek amacıyla emekli öğretmenimiz Halil Ünlü’yü okulumuzda görmek istedik. Kendisini okulumuza davet ettik. Kendisine dedik ki birinci sınıflarımıza bir müzik kursu açalım. Sağ olsun kendisi de bizlerden emeklerini esirgemedi. Müzik atölyemizde her türlü etkinliği gerçekleştirmeye başladık. Şuanda 1/A ve 1/B sınıflarının hazırladıkları programı sizlerle de paylaşmış olduk” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Nisan 2022
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:10
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
parçalı bulutlu